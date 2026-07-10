JEFFERIES stuft Kion auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachfrage im zweiten Halbjahr stehe im Fokus, nachdem Preiserhöhungen und Vorzieheffekte das erste geprägt hätten, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Staplerhersteller und Spezialisten für Warenlagerlogistik. Das Geschäft mit der Automatisierung bleibe der Lichtblick. Aufgrund der Bewertungslücke bleibt Jungheinrich Ferhanis Favorit./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:06 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 40,89EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar