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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der Salzgitter Aktie - 10.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher um +7,47 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Salzgitter Aktie - 10.07.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Salzgitter Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.07.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,47 % konnte die Salzgitter Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,65, mit einem Plus von +7,47 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +12,33 % bei Salzgitter.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salzgitter um +25,12 % gewonnen.

    Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,65 %
    1 Monat -11,60 %
    3 Monate +12,33 %
    1 Jahr +72,73 %
    Stand: 10.07.2026, 08:55 Uhr

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,10 Mrd. € wert.

    Salzgitter und Voestalpine vorbörslich stark nach Hochstufungen


    Die Aktien von Salzgitter und Voestalpine haben am Freitag im vorbörslichen Geschäft mit Kurssprüngen auf Empfehlungen der US-Bank JPMorgan reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate schnellten die Papiere des deutschen Stahlkonzerns im …

    Verhaltener Handelsauftakt erwartet


    Nach der Vortageserholung dürfte der deutsche Aktienmarkt zum Wochenschluss eine Atempause einlegen. Die Vorgaben sind durchwachsen angesichts erholter Aktienmärkte in Asien bei andererseits wieder etwas höheren Ölpreisen. Der X-Dax signalisierte …

    JPMorgan dreht Salzgitter auf 'Overweight' - Kursziel verdoppelt


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter mehr als verdoppelt von 31,40 auf 65,00 Euro und die Einstufung der Aktien von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Analyst Dominic O'Kane wird optimistisch für die europäische Stahlbranche. …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ThyssenKrupp, voestalpine und Co.

    ThyssenKrupp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. voestalpine notiert im Plus, mit +5,03 %. ArcelorMittal notiert im Plus, mit +1,60 %.

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    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +9,76 %
    +2,65 %
    -11,60 %
    +12,33 %
    +72,73 %
    +57,58 %
    +90,82 %
    +105,16 %
    +8.691,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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