BYD Aktie heute im Plus - 10.07.2026

Die BYD Aktie konnte bisher um +2,54 % auf 9,5360€ zulegen. Das sind +0,2360 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,90 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,5360€, mit einem Plus von +2,54 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Obwohl sich die BYD Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -15,47 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,63 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BYD einen Rückgang von -11,53 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,29 % 1 Monat +0,63 % 3 Monate -15,47 % 1 Jahr -26,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Stand: 10.07.2026, 08:57 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die BYD-Aktie, Kursentwicklung und fundamentale Treiber. Diskutiert werden starke Exportzahlen (Juni ca. 175.349 Fahrzeuge, Exportanteil rund 44%), wachsende Marktanteile in Europa/UK sowie der Ausbau der Ladeinfrastruktur (bis 2026 rund 20.000 Schnellladestationen). Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial, während EU-Zölle, China-Heimatmarktdelle und die Rallye-Skepsis diskutiert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,12 Mrd. € wert.

Die BYD-Aktie hat sich nach den jüngsten Kursverlusten etwas stabilisiert. Nun rückt ein technisch relevanter Widerstandsbereich in den Fokus.

Die BYD-Aktie hat sich nach den jüngsten Kursverlusten etwas stabilisiert. Nun rückt ein technisch relevanter Widerstandsbereich in den Fokus.

Die BYD-Aktie hat sich nach den jüngsten Kursverlusten etwas stabilisiert. Nun rückt ein technisch relevanter Widerstandsbereich in den Fokus.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,83 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,47 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,49 %. Xylem verliert -0,10 % NIO notiert im Plus, mit +2,74 %. Stellantis notiert im Plus, mit +0,44 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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