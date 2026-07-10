SK hynix Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,69 % - 10.07.2026

Die SK hynix Aktie ist bisher um -5,69 % auf 1.325,00€ gefallen. Das sind -80,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,84 %, geht es heute bei der SK hynix Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SK hynix in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +129,73 % bestehen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SK hynix +166,67 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,37 % 1 Monat +19,30 % 3 Monate +129,73 % 1 Jahr +166,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 10.07.2026, 08:58 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der SK hynix-Aktie im Kontext von ADR/GDR und dem US-Listing. ADR bei 149 USD (~1300 EUR), GDR-Diskussion bei ca. 164 USD mit rund 10% Aufschlag. Das Zweitlisting ist stark überzeichnet (ca. 7x). Nasdaq-Auswirkungen, Bewertung gegenüber Micron und kurzfristige Trader-Chancen nach der Korrektur um ca. 1260 EUR werden diskutiert; eine Konsolidierung im Chipsektor wird gesehen.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 944,11 Mrd. € wert.

Mit dem größten US-Börsengang eines ausländischen Unternehmens sichert sich SK Hynix 26,5 Milliarden US-Dollar für den Ausbau seines KI-Chipgeschäfts.

Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen sorgen starke US-Vorgaben und ein Tech-Feuerwerk in Asien für Beruhigung. Der DAX stabilisiert sich am Freitagmorgen nahe der 25.100-Punkte-Marke.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Western Digital und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,76 %. Western Digital notiert im Minus, mit -1,73 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -1,07 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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