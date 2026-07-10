Intel Aktie leidet unter Verkäufen - 10.07.2026

Mit einer Performance von -2,09 % musste die Intel Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,98 %, geht es heute bei der Intel Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +83,98 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um -8,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +205,67 % erlebt.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,43 % 1 Monat +7,16 % 3 Monate +83,98 % 1 Jahr +388,25 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 10.07.2026, 08:58 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 484,51 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,54 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,73 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,29 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.