Fielmann - Aktie mit schwachem Handelstag - 10.07.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,15 % verliert die Fielmann Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Fielmann Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,15 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Fielmann ist führender Optiker im DACH-Raum, fokussiert auf Brillen, Kontaktlinsen, Hörakustik und Services (Sehtests, Beratung, Versicherung). Starke Filialpräsenz plus wachsender Online-Vertrieb. Wichtige Wettbewerber: Apollo, Mister Spex, regionale Optikerketten. USP: Kombination aus Preisführerschaft, breitem Sortiment, Kulanzgarantien und hoher Markenbekanntheit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Fielmann insgesamt ein Minus von -8,36 % zu verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fielmann Aktie damit um -6,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,27 % verloren.

Fielmann Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,70 % 1 Monat -2,26 % 3 Monate -8,36 % 1 Jahr -28,52 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Fielmann Aktie

Stand: 10.07.2026, 08:59 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursziele und Bewertung von Fielmann: Prognosen von Kursen um 60 € (ca. +50% gegenüber aktuell), Kaufempfehlung bei ~41 € mit Ziel ~47 €, Diskussionen zur FY2026-Prognose (Umsatz +5–7%, bereinigtes EBITDA 590–610 Mio. am unteren Ende wegen schwacher Binnennachfrage), Personalaufbau als Kostenrisiko, Dividendenwachstum, HV/News als Katalysatoren und positives internationales Wachstum.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Fielmann eingestellt.

Informationen zur Fielmann Aktie

Es gibt 84 Mio. Fielmann Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,47 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. EssilorLuxottica notiert im Minus, mit -0,23 %.

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Ob die Fielmann Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fielmann Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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