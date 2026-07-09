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    BASF SE

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    Der Konzern kann die hohen Energiepreise nur langsam abschütteln!

    Die Energiekrise in Europa trifft BASF besonders stark, weil die Chemieindustrie zu den energieintensivsten Branchen gehört. Erdgas ist für BASF nicht nur eine Energiequelle, sondern auch ein wichtiger Rohstoff für zahlreiche chemische Prozesse. Steigende Gas- und Strompreise haben die Herstellung vieler Chemikalien erheblich verteuert. BASF musste diese Mehrkosten teilweise an Kunden weitergeben, was jedoch wegen der schwachen Nachfrage nur begrenzt möglich war. BASF investiert verstärkt in Regionen mit niedrigeren Energiekosten, etwa in China und Nordamerika. Dadurch nimmt die Bedeutung Europas innerhalb des Konzerns langfristig ab. Gleichzeitig versucht das Unternehmen, seine Abhängigkeit von fossilen Energieträgern durch Effizienzmaßnahmen und erneuerbare Energien zu verringern.

    Zum Chart

    Die Aktie von BASF erreichte ihr Allzeithoch am 19. Januar 2018 bei 98,80 Euro und überschritt dabei ihren Zenit. Anschließend sank der Kurs allmählich ab, bis sich ab November 2022 eine Seitwärtsrange entwickelte. Die untere Begrenzung dieser Seitwärtsrange liegt bei 37,88 Euro, was dem Niveau während der Pandemie oder dem Stand Anfang 2010 entspricht. Die obere Begrenzung wird durch den Widerstand bei 55,06 Euro definiert. Innerhalb der Range reagiert der Kurs aktuell negativ auf die Kriegshandlungen im Mittleren Osten. So ist auf kürzere Frist betrachtet ein Abwärtstrend von Ende April 2026 zum Kurs von 55,06 Euro bis zum gestrigen Handelstag bei 47,440 Euro zu beobachten. Unter dem Strich ist diese Phase für rund 14 Prozent an Kursverlust verantwortlich. Dabei wurde auch die 200-Tage-Linie unterschritten, was statistisch auf eine Fortsetzung der Abwärtssequenz hindeutet. Ob das Mehrjahrestief von Anfang April 2025 bei 37,880 Euro angesteuert wird, erscheint aus heutiger Sicht jedoch unwahrscheinlich. Dafür müsste in weiterer Folge seitens der US-Administration wieder einiges an politischem Porzellan zerschlagen werden, wie zum sogenannten Liberation Day (bekanntlich hat der US-Präsident die Amerikaner von niedrigen Preisen befreit). Dennoch könnte die Abwärtssequenz endogen auf das Niveau bei 41,530 Euro fallen.

    BASF SE (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 49,625 // 55,060 Euro
    Unterstützungen: 45,020 // 40,660 Euro

    Fazit

    Risikobereite Anleger, die von einer fallenden Aktie der BASF SE bis auf 43,02 Euro ausgehen, könnten durch einen Put-Optionsschein (WKN FE0LDP) überproportional mit einem Omega von -3,62 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 16 % und dem Ziel bei 43,02 Euro (1,05 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 10.08.2026 eine Rendite von rund 54 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 49,99 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 29 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,85 zu 1, wenn bei 4,99 Euro (0,48 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

    Strategie für fallende Kurse
    WKN: FE0LDP Typ: Put-Optionsschein
    akt. Kurs: 0,68 – 0,69 Euro Emittent: Société Générale
    Basispreis: 50,00 Euro Basiswert: BASF SE
    akt. Kurs Basiswert: 47,44 Euro
    Laufzeit: 18.06.2027 Kursziel: 1,05 Euro
    Omega: -3,62 Kurschance: + 54 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: Société Générale

    Interessenkonflikt

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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