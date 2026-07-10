Berenberg senkt Siemens Healthineers auf 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 34,34 auf Tradegate (10. Juli 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -3,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 38,87 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +10,34 %/+56,79 % bedeutet.