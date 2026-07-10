Minister fordert Klarheit von VW - Verunsicherung 'greifbar'
- Tonne fordert Klarheit, Verlässlichkeit, Konzept
- Konzern will Modellpalette halbieren und Optionen
- Drohende Werksschließungen und bis zu 100000 Jobs
WOLFSBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne hat im Ringen um neue Sparpläne bei Volkswagen Klarheit, Verlässlichkeit und ein tragfähiges Konzept gefordert. Es sei die Aufgabe des Vorstandes, zügig ein schlüssiges Gesamtkonzept auf den Tisch zu legen, sagte der SPD-Politiker zu NDR Info. "Das ist es bisher nicht, und deswegen ist die Verunsicherung mit den Händen greifbar." Er betonte: "Das ist unanständig, so mit den Kolleginnen und Kollegen umzugehen."
Nach Konzernangaben stellte der Vorstand dem Aufsichtsrat ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit 12 Initiativen und das Zielbild 2030 vor. Demnach soll die Modellpalette schrittweise um bis zu 50 Prozent gestrafft werden und die Anzahl möglicher Ausstattungsoptionen um bis zu 75 Prozent sinken. Angaben zu einem möglichen Stellenabbau und Werksschließungen gab es zunächst nicht.
Tonne: nicht mit Ängsten der Kolleginnen und Kollegen spielen
Konzernchef Oliver Blume hatte bereits im Frühjahr angekündigt, an einem neuen "Zielbild 2030" für den Konzern zu arbeiten und dabei auch den Sparkurs deutlich verschärfen zu wollen. Laut "Manager Magazin" könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken des VW -Konzerns in Deutschland droht demnach sogar die Schließung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm.
"Wir haben eine gemeinsame Verantwortung", sagte Tonne. "Und die lautet: Mit den Ängsten der Kolleginnen und Kollegen in den Werken darf man nicht spielen." Werksschließungen und wegfallende Arbeitsplätze seien keine Zukunftsstrategie, kritisierte er. "Erst mal geht es doch darum, dass man eine Idee auf den Tisch legt, die Lust darauf macht, Autos von VW zu kaufen." Bisher höre man aber immer nur von Schließungen, Rückschritten und Streichungen./tst/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 72,26 auf Tradegate (10. Juli 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,84 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +24,90 %/+81,79 % bedeutet.
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Mit Sparen allein verdient man kein Geld. Man verliert zwar dann keines, aber verdient auch nichts.
- Der fehlende Absatzmarkt Russland.
Der wird jetzt von den Chinesen beackert. Die Sanktionen aus westlicher Seite fliegen nur dem Westen um die Ohren.
- Altbackenes Image
Man kann es ziemlich vergleichen mit der deutschen Klavierindustrie. Deutsche Marken waren jahrzehntelang das beste weltweit, außer Steinway.
Hätte versucht vor zwei Jahren schon 1-2 Werke dicht gemacht, sähe es heute besser aus.
Sorry Anfaenger, aber Du nervst. Und das nicht zu knapp !