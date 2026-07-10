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    Aktien Asien

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    Nachfrage nach Halbleiteraktien stützt Märkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Fernostbörsen legen zu nach jüngsten Turbulenzen
    • Halbleiter geben Impulse und beflügeln regionale Märkte
    • Kospi kräftig Nikkei und Hang Seng mit Gewinnen
    Aktien Asien - Nachfrage nach Halbleiteraktien stützt Märkte
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag zugelegt. Damit zeichnete sich an den Märkten nach den jüngsten Turbulenzen eine Beruhigung ab.

    Positive Signale gingen vom Halbleitersegment aus. "Nach dem Ausverkauf der Halbleiteraktien noch vor einigen Tagen kehren diese nun wieder in die Gunst der Anleger zurück", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Marktes fest. "In Asien konnten die üblichen Verdächtigen wie Samsung Electronics und SK Hynix zulegen und verhalfen den technologielastigen Aktienindizes aus Japan und Südkorea zu Pluszeichen zum Wochenschluss."

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    Im Fall von SK Hynix spielte dabei auch die Notierung an der Nasdaq eine Rolle. "Das Debüt des südkoreanischen Speicherchipherstellers an der Nasdaq wird heute zu einem allgemeinen Stimmungstest für den gesamten KI-Sektor werden", betonte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Unabhängig vom Abschneiden am ersten Handelstag zeigt die Tatsache, dass der Börsengang siebenfach überzeichnet ist: Institutionelle Investoren können nicht genug von KI-Aktien haben."

    Entsprechend klar lag der südkoreanische Leitindex Kospi im Plus. Er erholte sich um 2,5 Prozent, schaffte es damit aber nicht, seine Verluste im Vergleich zur Vorwoche aufzuholen.

    Nicht ganz so stark, aber immer noch deutlich ging es in Japan nach oben. Der Nikkei 225 schloss nach den Vortagesgewinnen 1,2 Prozent höher mit 68.557,75 Punkten. Damit entwickelte sich der japanische Leitindex im Wochenvergleich seitwärts. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen in diesem Zusammenhang auf günstige Signale vom Anleihemarkt, wo die Renditen gefallen waren. Hintergrund seien Andeutungen des Finanzministers gewesen, heimische Altersabsicherungsfonds zu einer stärkeren Gewichtung von Anlagen in Japan ermuntern zu wollen.

    Auch die technologielastige Börse in Hongkong verzeichnete Gewinne. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,1 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen um 1,1 Prozent nachgab.

    Australische Aktien knüpften unterdessen an die geringen Schwankungen der Vortage an. Der Leitindex S&P ASX 200 zog um 0,5 Prozent auf 8.806,00 Punkte an./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie

    Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 4.180 auf Tradegate (10. Juli 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um -1,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 966,97 Mrd..





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