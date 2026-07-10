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    Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro leicht gestiegen auf 1,1444 Dollar am Morgen
    • Inflationsdaten DE und FR lieferten keinen Impuls
    • Ölpreise kaum verändert nach Eskalation im Iran
    Devisen - Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag mit einem kleinen Plus an seine Vortagesgewinne zum US-Dollar angeknüpft. Insgesamt halten sich die Bewegungen aber weiterhin in Grenzen. Am Morgen legte die europäische Gemeinschaftswährung um 0,1 Prozent auf 1,1444 Dollar zu.

    Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich lieferten am Morgen keine Impulse. So brachten die zweiten Schätzungen für die Entwicklung der Verbraucherpreise im Juni keine Überraschungen.

    Im Blick behalten die Akteure an den Finanzmärkten die Ölpreise, die im Wochenverlauf wegen der abermaligen Eskalation im Iran-Krieg zugelegt hatten. Am Freitag waren die Ölpreise zuletzt indes kaum noch verändert. So gibt es Hoffnung, dass der Krieg zwischen den USA und dem Iran doch nicht zu einer erneuten Schließung der Straße von Hormus führen wird, die ein Nadelöhr des globalen Ölhandels ist.

    So liefen die technischen Gespräche mit dem Iran weiter, sagte ein US-Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur. Katar, Pakistan und andere regionale Vermittler bemühen sich nach Informationen des US-Nachrichtenportals "Axios" darum, die Spannungen abzubauen und die Verhandlungen über ein Atomabkommen wiederzubeleben.

    In den vergangenen Tagen hatte das US-Militär mehrere Angriffswellen gegen Ziele im Iran geflogen. Begründet wurde dies mit Attacken auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus, für die die USA Teheran verantwortlich machten. Der Iran reagierte mit eigenen Angriffen. Dabei gerieten auch Kuwait, Bahrain und Jordanien, die wichtige US-Militärbasen beherbergen, wieder unter Beschuss./mis/stk





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