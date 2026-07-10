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    Apollo legt vor

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    easyJet: Aktie hebt zweistellig nach Übernahmeangebot ab

    Die Aktie von easyJet hebt am Freitag ab: die Billigfluggesellschaft hat mitgeteilt, ein Übernahmeangebot des Investmentunternehmens Apollo Global Management im Wert von 7,7 Milliarden US-Dollar zu prüfen.

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    Apollo legt vor - easyJet: Aktie hebt zweistellig nach Übernahmeangebot ab
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Nach den Bedingungen des Barangebots hätten die Aktionäre von easyJet Anspruch auf 7,15 Pfund (9,61 US-Dollar) je Aktie, womit das Unternehmen mit 5,7 Milliarden Pfund beziehungsweise rund 7,66 Milliarden US-Dollar bewertet werden würde.

    Als Alternative zur Barzahlung bietet Apollo den Aktionären zudem eine sogenannte "Stub Equity Alternative" an. Dabei könnten sie ihre bestehenden easyJet-Aktien in die Beteiligungsgesellschaft einbringen, über die die Apollo-Fonds ihre Investition in easyJet halten würden.

    Die genauen Bedingungen dieser Alternative, bei der die Aktionäre ihre Stimmrechte behalten würden, müssen allerdings noch weiter ausgearbeitet und abgestimmt werden.

    Die easyJet-Aktie legte kurz nach Handelsbeginn am Freitag um mehr als 13 Prozent zu.

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    Der überraschende Einstieg von Apollo als weiterer Bieter erfolgt auf mehrere Verhandlungsrunden zwischen easyJet und dem Private-Equity-Unternehmen Castlelake im vergangenen Monat.

    Bereits am Montag waren die easyJet-Aktien deutlich gestiegen, nachdem die Fluggesellschaft ein Übernahmeangebot von Castlelake im Volumen von 7,3 Milliarden US-Dollar angenommen hatte.

    Der von Apollo vorgeschlagene Angebotspreis wiederum entspricht einem Aufschlag von 81 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der easyJet-Aktie von 3,94 Pfund am 28. Mai. Dies war der letzte Handelstag vor dem offiziellen Start des Übernahmeangebots von Castlelake.

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    Nun muss Castlelake entscheiden, ob es mit einem nochmals höheren Angebot auf Apollo reagieren kann. Nach Unternehmensangaben finanziert die Luftfahrtsparte von Apollo derzeit bereits mehr als 360 Verkehrsflugzeuge sowie über 60 Flugzeugtriebwerke.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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