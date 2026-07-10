Emirates Telecom verkauft Vodafone-Paket an Xavier Niel - Aktie springt

Niel ist Hauptaktionär des Telekomkonzerns Iliad mit der Marke Free, der in Frankreich zuletzt in einem Konsortium mit Orange und Bouygues Telecom den Mobilfunk-Rivalen SFR schluckte./men/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 46,80 auf Tradegate (10. Juli 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -0,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 127,88 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +38,73 %/+61,85 % bedeutet.