ROUNDUP
Emirates Telecom verkauft Vodafone-Paket an Xavier Niel - Aktie springt
- Emirates Telecom verkauft Beteiligung an Xavier Niel
- 3,9 Milliarden Aktien für 112,5 Pence je Aktie
- Niel wird größter Aktionär mit 17 Prozent Stimmrecht
ABU DHABI/LONDON (dpa-AFX) - Der Vodafone-Großaktionär Emirates Telecom verkauft seine Beteiligung am britischen Telekomkonzern an den französischen Milliardär Xavier Niel. Für 112,5 britische Pence je Aktie gehen gut 3,9 Milliarden Papiere an Niels Erwerbsvehikel Vega, wie Emirates Telecom (auch unter e& bekannt) am Freitag in Abu Dhabu mitteilte. Niel erhält Zugriff auf gut 16 Prozent der Kapitalanteile und gut 17 Prozent der Stimmrechte an Vodafone und wird damit zum größten Anteilseigner des Deutsche-Telekom -Konkurrenten. Insgesamt streicht Emirates Telecom umgerechnet 5,95 Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd Euro) für den Deal ein. Der Abschluss soll bald erfolgen. Die Vodafone-Aktie sprang im frühen Handel um 12 Prozent auf fast 110 Pence in die Höhe.
Der Preis enthält je Aktie eine Komponente für die Dividende von rund 2 Pence, rund 110,5 Pence sollen in bar fließen. Der Kurs zog also in etwa auf das Niveau des Kaufpreises an.
Niel ist Hauptaktionär des Telekomkonzerns Iliad mit der Marke Free, der in Frankreich zuletzt in einem Konsortium mit Orange und Bouygues Telecom den Mobilfunk-Rivalen SFR schluckte./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 46,80 auf Tradegate (10. Juli 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -0,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 127,88 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +38,73 %/+61,85 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Vodafone Group - A1XA83 - GB00BH4HKS39
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Für mich ist alles OK...ich bleibe noch ein bisschen.
Außerdem wird's mal wieder Zeit in den Kaufmodus zu wechseln.
Die 1,21 € haben ja nun nicht gehalten und es ging eine Etage tiefer auf nun 1,15 €.
Vielleicht wird's jetzt besser.
Zeit zum Nachkaufen ...und eine das schöne W- Formation haben wir außerdem ( TGT 1 Monat, Ansicht mit einem Smartphone)...auf Wunder braucht man nun wirklich nicht zu warten, denn manchmal liegen sie vor den eigenen Füßen....😎
Die Konsolidierung trifft die gesamte Telekom-Branche. Die Charts sehen alle ähnlich aus.
Kursbild 1 Monat (TGT)
Wenn's gut läuft und die Konsolidierung abgeschlossen ist sollte der Kurs jetzt wieder Käufe auslösen.
Die Verkäufe nehmen aktuell nicht mehr gravierend zu und der Kurs sollte daher jetzt wieder anziehen..
Negatives gibt es aktuell nicht zu berichten......alles andere ist eingepreist...ausser der Markt dreht mal wieder am Rad....😎