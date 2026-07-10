JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der aktualisierte Strategieplan zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sowie für eine bessere Kostenstruktur und einen effizienten Kapitaleinsatz lasse weitere Kapazitätskürzungen in Europa, eine Konzentration des Modellportfolios auf die attraktivsten Marktsegmente und Maßnahmen für die Behauptung der Führungsstellung im Technologiebereich erwarten, schrieb Jose Asumendi am Freitag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:07 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 72,40EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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