JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der aktualisierte Strategieplan zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sowie für eine bessere Kostenstruktur und einen effizienten Kapitaleinsatz lasse weitere Kapazitätskürzungen in Europa, eine Konzentration des Modellportfolios auf die attraktivsten Marktsegmente und Maßnahmen für die Behauptung der Führungsstellung im Technologiebereich erwarten, schrieb Jose Asumendi am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 72,40EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
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