Sixt Aktie - Kurs legt am 10.07.2026 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Sixt. Mit einer Performance von +5,53 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sixt Aktie. Nach einem Plus von +2,88 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 72,50€, mit einem Plus von +5,53 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Sixt ist ein internationaler Mobilitätsdienstleister mit Fokus auf Autovermietung, Carsharing, Auto-Abo und Leasing. Kernprodukte: Kurz- und Langzeitmiete, Premiumflotte, digitale Buchungsplattformen. Starke Marktstellung in Europa, wachsend in USA. Wichtige Konkurrenten: Hertz, Avis, Enterprise, Europcar. USP: Premiumpositionierung, hohe Digitalisierungsquote, starke Marke, integrierte Mobilitäts-App.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Sixt in den letzten drei Monaten Verluste von -1,47 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,61 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,04 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,55 % verloren.

Während Sixt heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,02 %. Damit gehört Sixt heute zu den auffälligeren Werten.

Sixt Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,61 % 1 Monat -5,04 % 3 Monate -1,47 % 1 Jahr -23,18 %

Informationen zur Sixt Aktie

Stand: 10.07.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 30 Mio. Sixt Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,08 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %.

Sixt Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sixt Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sixt Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.