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    Seitwärtsrenditen

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    Adidas-Bonus-Zertifikat mit Cap mit 24%-Chance und 34% Sicherheitspuffer

    Mit einem Bonus-Zertifikat mit Cap können Anleger sogar dann hohe Erträge erwirtschaften, wenn der Aktienkurs ein Drittel seines aktuellen Wertes verliert.

    Die Adidas-Aktie verzeichnete nach einem langen Kursrückgang im März 2026 bei 130 Euro einen langjährigen Tiefstand. Danach konnte die Aktie des Sportartikelherstellers im freundlichen Börsenumfeld bis zum 6.Juli 2026 auf bis zu 188,80 Euro kräftig zulegen, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 182,10 Euro nachzugeben.

    Wegen der hohen Markenbegehrlichkeit und der positiven Effekte der Fußball-WM, die im zweiten Quartal für hohe Umsatzwachstumsraten sorgen sollten, bekräftigten die Experten der DZ Bank mit einem von 208 auf 215 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie.

    Anlage-Idee: Anleger, die auf dem im derzeitigen Kursniveau eine Investition in die als „unterbewertet“ eingeschätzte Adidas-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen, das auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie hohe Renditen ermöglichen wird.

    Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Adidas-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

    Die Funktionsweise: Wenn die Adidas-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 120 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 240 Euro zurückbezahlt.

    Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Adidas-Aktie (ISIN: DE000PK2S3W7) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 240 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 120 Euro. Beim Adidas-Aktienkurs von 182,10 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 193,43 Euro erwerben.

    Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 193,43 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 24,08 Prozent (gleich 16 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 34,10 Prozent auf 120 Euro oder darunter fällt.

    Die Risiken: Berührt der Kurs der Adidas-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 120 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 193,43 Euro festgestellt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Anlageprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsrenditen Adidas-Bonus-Zertifikat mit Cap mit 24%-Chance und 34% Sicherheitspuffer Bonus-Zertifikat mit Cap
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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