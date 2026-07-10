ORBS) gibt einen Gesamtbestand von rund 397 Millionen US-Dollar bekannt, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 16.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token

Der Worldcoin-Token (WLD) ist nun bei Robinhood (NASDAQ: HOOD) gelistet, was den Zugang für Millionen erweitert

Zusammensetzung der Finanzmittel von Eightco zum 8. Juli 2026: 90 Mio. US-Dollar an OpenAI-Anteilen (indirekt), 18 Mio. US-Dollar an Beast Industries-Anteilen, 16.278 ETH, 283 Millionen WLD sowie 149 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, was einer Gesamtsumme von rund 397 Millionen US-Dollar entspricht

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

OpenAI gab kürzlich bekannt, dass es ein vertrauliches S-1-Formular eingereicht hat und damit den Weg für einen Börsengang ebnet

Eightco bietet eine indirekte Beteiligung an einigen der innovativsten nicht börsennotierten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 10. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") gab heute aktualisierte Informationen zu seinen Gesamtbeständen bekannt und hob dabei seine Position im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie seine strategischen Investitionen in führende nicht börsennotierte Technologieunternehmen hervor.

Zum 8. Juli 2026, 18:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über Zweckgesellschaften) in OpenAI, eine mit 18 Millionen US-Dollar finanzierte Investition in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu einem Kurs von 0,39 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 149 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtportfolio von rund 397 Millionen US-Dollar entspricht.

Die wichtigsten Schlagzeilen zur Meldung:

Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche gehören:

OpenAI kündigte an, seine Modelle GPT-5.6 Sol, Terra und Luna am 9. Juli 2026 öffentlich zugänglich zu machen. Laut OpenAI ist GPT-5.6 Sol das „bislang leistungsstärkste Modell" des Unternehmens und verfügt über erweiterte Fähigkeiten in den Bereichen Programmierung, Biologie und Cybersicherheit (CNBC).





Am 8. Juli wurde bekannt gegeben, dass die OpenAI Deployment Company die Übernahme von Northslope, einem Unternehmen für angewandte KI, vereinbart hat. Durch diese Transaktion wird das Team der Deployment Company um Hunderte von „Forward Deployed Engineers" (FDEs) erweitert, die gemeinsam mit Kunden daran arbeiten, KI-Systeme innerhalb ihrer Organisationen aufzubauen. Dies verdeutlicht, dass der Wettlauf um die KI möglicherweise eher davon bestimmt wird, wer Unternehmen dazu bewegen kann, seine KI-Tools einzusetzen, als von der Veröffentlichung neuer Modelle (Axios).