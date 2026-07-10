3 spannende Aktien im Check: Nebius, Alibaba, McDonalds

1. Nebius: Der Cloud-KI-Geheimtipp mit High-Beta-Garantie Wer an Künstliche Intelligenz denkt, landet meist sofort bei den großen Chip-Giganten. Doch abseits des Hardware-Hypes gibt es ein extrem spannendes Segment: die KI-Infrastruktur. Genau hier kommt Nebius ins Spiel.

Der Aktienmarkt schläft nie, und besonders im Tech- und Konsumsektor tut sich aktuell einiges. Vom hochvolatilen KI-Geheimtipp bis zur defensiven Value-Aktie – in diesem Video werfen wir einen Blick auf drei völlig unterschiedliche Unternehmen, die Trader und Investoren jetzt auf dem Schirm haben sollten. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie.

Nebius ist keine klassische Chipaktie, sondern fokussiert sich auf das Thema Cloud-KI. Das Unternehmen baut im großen Stil Cloud-Kapazitäten auf, die speziell auf die enormen Rechenanforderungen von KI-Anwendungen zugeschnitten sind. Die Zahlen sprechen für sich:

Gigantisches Wachstum: Rund 400 % Umsatzwachstum im vergangenen Jahr.

Hoher Kapitalbedarf: Der massive Ausbau der Infrastruktur verschlingt viel Geld.

Hohe Volatilität: Als reinrassige High-Beta-Aktie schwankt der Kurs stark in beide Richtungen.

Fazit: Nach einer deutlichen Korrektur in den letzten Wochen zeigt der Trend wieder nach oben. Für Anleger, die die nötige Risikotoleranz und starke Nerven für Kursschwankungen mitbringen, ist Nebius derzeit einer der heißesten KI-Werte am Markt.

2. Alibaba: Kommt die Wende durch Chinas KI-Offensive?

Chinesische Aktien hatten es in den letzten Jahren sichtlich schwer. Zeitweise notierte die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba auf dem Niveau seines Börsengangs (IPO) von vor zehn Jahren. Doch das Blatt wendet sich gerade.

Der Grund für den neuen Optimismus? Chinesische KI.

Rückenwind aus Peking: Die chinesische Regierung greift der heimischen KI-Branche gezielt unter die Arme.

Börsen-Comeback: Die Wall Street und weltweite Investoren entdecken Chinas Tech-Werte wieder für sich. Alibaba konnte zuletzt an nur einem Tag Kurssprünge von über 15 % verzeichnen.

Fazit: Die Aktie hat wieder ordentlich „Musik“ drin und bietet eine spannende Turnaround-Chance. Dennoch bleibt das Investment aufgrund der politischen Rahmenbedingungen und des typischen China-Risikos spekulativ.

3. McDonald’s: Die defensive Säule für unruhige Zeiten

Nach so viel Tech- und Wachstumsdynamik tut jedem Portfolio ein wenig Stabilität gut. US-Konsumaktien liefen im ersten Halbjahr insgesamt eher schleppend, doch McDonald’s beweist relative Stärke.

Solide Zahlen: Die Umsatzentwicklung des Fast-Food-Giganten ist absolut ordentlich.

Guter Start ins Halbjahr: McDonald’s ist robust in die zweite Jahreshälfte gestartet.

Positives Umfeld: Die anstehende Quartalssaison verspricht Spannung; Branchenkollege Pepsi hat bereits mit guten Zahlen vorgelegt, was auch für McDonald’s optimistisch stimmt.

Fazit: McDonald’s bleibt genau das, was es immer war – eine hervorragende, defensive Beimischung fürs Depot, um in volatilen Marktphasen das Risiko zu streuen.

Gesamtfazit

Ob spekulativer KI-Infrastruktur-Ausbau mit Nebius, eine regulatorisch beeinflusste Turnaround-Wette mit Alibaba oder das solide Fundament mit McDonald’s – die aktuelle Marktlage bietet für jeden Anlegertypus die passende Gelegenheit. Wie immer gilt: Die Mischung macht’s!