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    Wurmtal Beteiligungen: Stille Reserven gehoben

    Nach Darstellung von GSC Research hat die Wurmtal Beteiligungen AG ihre beiden Beteiligungen verkauft und damit stille Reserven gehoben. GSC-Analyst Thorsten Renner sieht die Aktie nun als Halteposition.

    Im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 haben die beiden Beteiligungen der Wurmtal Beteiligungen AG wieder einen soliden Ergebnisbeitrag geliefert, auch wenn die Ausschüttungssumme diesmal etwas geringer ausgefallen sei. Da wie bereits mehrfach von Unternehmensseite kommuniziert, keine neuen Beteiligungen mehr zu adäquaten Preisen zu finden gewesen seien, habe sich das Management zum Verkauf der beiden Beteiligungen entschlossen. Dabei seien die hohen stillen Reserven gehoben worden. Hinzu seien über die letzten Jahre noch hohe Dividendenausschüttungen gekommen. Inklusive der für 2025/26 vorgeschlagenen 0,37 Euro ergebe sich in Summe ein Betrag von 2,40 Euro je Aktie.
    Nach der Pressemeldung vom 15. Juni 2026 über die Veräußerung und dem Verweis auf vereinbartes Stillschweigen zum Kaufpreis habe es eine Woche wilder Spekulationen gegeben, die den Kurs der Wurmtal-Aktie bis auf 8,80 Euro getrieben habe. Dabei sei allerdings bei der Publikation der Meldung schon absehbar gewesen, dass aufgrund der Vorgaben des Aktiengesetzes bereits mit Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung, die über die Zustimmung zu der Transaktion zu beschließen habe, auch die wesentlichen Vertragsinhalte, zu denen auch der Kaufpreis zähle, bekannt zu machen gewesen seien.
    Die Analysten gehen daher davon aus, dass die Nennung des Kaufpreises auf Wunsch der Käuferin aus dem traditionell eher vorsichtig kommunizierenden Private-Equity-Umfeld in der Pressemitteilung vom 15. Juni 2026 unterblieben sei. Mit der eine Woche später am 22. Juni 2026 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung habe die Wurmtal Beteiligungen AG dann, wie gesetzlich gefordert, die wesentlichen Vertragsinhalte publiziert.
    Insgesamt nehmen die Analysten auf Basis der aktuellen Entwicklung ihr Kursziel auf 6,00 Euro und ihre Einschätzung auf „Halten“ zurück.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.07.2026, 9:36 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 09.07.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&url=a3ea4928d5278b2ebd6eb9cca9e6ef83&application_id=2362574&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

    Die Wurmtal Beteiligungen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 5,35EUR auf Hamburg (10. Juli 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.


    Rating: Neutral
    Analyst: Thorsten Renner
    Kursziel: 6,00 EUR




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