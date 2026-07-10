🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das neue Altersvorsorgedepot kommt: Lohnt es sich für dich?

    Ab dem 1. Januar 2027 startet in Deutschland das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot. Aber was bedeutet das konkret für deine persönliche Finanzplanung? Lohnt sich der Einstieg auch im fortgeschrittenen Alter? Und was passiert eigentlich mit bestehenden Riester-Verträgen?

    In der zweiten Ausgabe des Q&A-Webinars von SMARTBROKER+ stellt sich Vorstand Thomas Soltau den brennenden Fragen der Community.

    Die wichtigsten Key-Facts aus dem Video auf einen Blick:

    • Attraktive Förderung: Der Staat schießt 50 Cent auf jeden Euro (bis zu 360 €/Jahr) sowie 25 Cent auf jeden weiteren Euro (bis zu 1.800 €/Jahr) dazu.

    • Rieser-Wechsel leicht gemacht: Bestehende Riester-Verträge können ab 2027 steuer- und zulagenunschädlich (inklusive Kinderbonus) übertragen werden.

    • Flexibilität vs. Standard: Du hast die Wahl zwischen dem flexiblen „freien Depot“, bei dem du deine ETFs und Fonds selbst bestimmst, und dem verwalteten Standarddepot.

    • Lohnt sich das auch für Späteinsteiger? Thomas Soltau erklärt, warum sich das Modell meist selbst 5 bis 10 Jahre vor dem Renteneintritt noch rechnet – abhängig vom individuellen Steuersatz.





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Das neue Altersvorsorgedepot kommt: Lohnt es sich für dich? Ab dem 1. Januar 2027 startet in Deutschland das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot. Aber was bedeutet das konkret für deine persönliche Finanzplanung? Lohnt sich der Einstieg auch im fortgeschrittenen Alter? Und was passiert eigentlich mit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     