Das neue Altersvorsorgedepot kommt: Lohnt es sich für dich?

Ab dem 1. Januar 2027 startet in Deutschland das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot. Aber was bedeutet das konkret für deine persönliche Finanzplanung? Lohnt sich der Einstieg auch im fortgeschrittenen Alter? Und was passiert eigentlich mit bestehenden Riester-Verträgen?

In der zweiten Ausgabe des Q&A-Webinars von SMARTBROKER+ stellt sich Vorstand Thomas Soltau den brennenden Fragen der Community.

Die wichtigsten Key-Facts aus dem Video auf einen Blick:

Attraktive Förderung: Der Staat schießt 50 Cent auf jeden Euro (bis zu 360 €/Jahr) sowie 25 Cent auf jeden weiteren Euro (bis zu 1.800 €/Jahr) dazu.

Rieser-Wechsel leicht gemacht: Bestehende Riester-Verträge können ab 2027 steuer- und zulagenunschädlich (inklusive Kinderbonus) übertragen werden.

Flexibilität vs. Standard: Du hast die Wahl zwischen dem flexiblen „freien Depot“, bei dem du deine ETFs und Fonds selbst bestimmst, und dem verwalteten Standarddepot.

Lohnt sich das auch für Späteinsteiger? Thomas Soltau erklärt, warum sich das Modell meist selbst 5 bis 10 Jahre vor dem Renteneintritt noch rechnet – abhängig vom individuellen Steuersatz.