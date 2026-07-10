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    Eightco meldet Rekord-Vermögen von 397 Mio USD: OpenAI, ETH & 283 Mio WLD

    Eightco setzt mit Milliardenportfolio auf die Zukunft: KI, digitale Identität und Creator-Ökonomie bündeln sich in einem der spannendsten Treasury-Setups des Marktes.

    Eightco meldet Rekord-Vermögen von 397 Mio USD: OpenAI, ETH & 283 Mio WLD
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet per 8. Juli 2026 ein Treasury-Portfolio von rund 397 Mio. US-Dollar.
    • Zusammensetzung (Auswahl): indirekte OpenAI‑Beteiligung 90 Mio. USD, Beast Industries‑Anteile 18 Mio. USD, 1 Mio. USD in Mythical Games, 283.452.700 WLD (bei 0,39 USD laut Coinbase), 16.278 ETH sowie ca. 149 Mio. USD in Barmitteln/Stablecoins.
    • Eightco ist weltweit größter öffentlich bekannter institutioneller Inhaber von Worldcoin (283,45 Mio. WLD) – das entspricht etwa 8,1 % des zirkulierenden Angebots und rund 28 % des ORBS‑Treasury.
    • Worldcoin (WLD) wurde bei Robinhood gelistet, was den Zugang für Millionen Nutzer erweitert; zudem verlangsamt sich die tägliche WLD‑Emission ab 24. Juli 2026 um 43 % (von ~5,1 Mio. auf ~2,9 Mio. Token/Tag).
    • Relevante Entwicklungen bei OpenAI: vertrauliche S‑1‑Einreichung (möglicher IPO), Veröffentlichung von GPT‑5.6 (Sol, Terra, Luna) und Übernahme von Northslope zur Ausweitung von Deployment‑Ingenieuren — Hinweis auf Fokus auf großflächige KI‑Adoption.
    • Strategische Ausrichtung: Eightco positioniert sich auf drei Megatrends — Künstliche Intelligenz, digitale Identität und Creator‑Economy — mit ungefähren Gewichtungen im Portfolio: OpenAI ~23 %, WLD ~28 %, Beast Industries ~5 %.



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