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    Global Power Solutions gibt Anmeldung zur Teilnahme an der Data Centre West 2026 in Calgary bekannt und begrüßt historische Investition von 13 Milliarden CAD von Meta in ein Rechenzentrum in Alberta

    Global Power Solutions gibt Anmeldung zur Teilnahme an der Data Centre West 2026 in Calgary bekannt und begrüßt historische Investition von 13 Milliarden CAD von Meta in ein Rechenzentrum in Alberta

     

    Vancouver, BC, Kanada / Freitag, 10. Juli 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; Frankfurter Wertpapierbörse: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen für die Konferenz Data Centre West 2026 („Data Centre West“) angemeldet hat und an der Konferenz teilnehmen wird, die am 9. September 2026 im Hyatt Regency in der Innenstadt von Calgary, Alberta, stattfindet.

     

    DATA CENTRE WEST 2026 CONFERENCE

    Abbildung 1. Data Centre West – Weitere Informationen finden Sie hier. (https://www.datacentrewest.ca/)

     

    Die Data Centre West ist eine der führenden Konferenzen für digitale Infrastruktur und die Rechenzentrumsbranche in Westkanada; sie bringt Branchenteilnehmer, Entwickler, Stromversorger, Technologieführer, politische Entscheidungsträger, Investoren und Partner aus dem Ökosystem zusammen, deren Fokus auf dem anhaltenden Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur in Alberta, Westkanada und Nordamerika liegt.

     

    Die Tagesordnung der Konferenz wird voraussichtlich Sitzungen zu den Themen Hyperscaler-Nachfrage, Colocation und Inferenz, Energieversorgung, Lieferkette, Bau, Technik, Politik, Arbeitskräfte, Kühlung und Nachhaltigkeit umfassen. Mit seiner Teilnahme will Global Power das kontinuierliche Engagement des Unternehmens im Bereich der digitalen Infrastruktur bekräftigen und weitere Möglichkeiten evaluieren, bei denen dezentrale, skalierbare und widerstandsfähige Energielösungen eine Rolle bei der Deckung eines hohen, kontinuierlichen Energiebedarfs spielen können.

     

    Das Unternehmen möchte zudem Meta Platforms und der Provinz Alberta zur historischen Ankündigung von Meta beglückwünschen und begrüßt den offiziellen Baubeginn eines neuen, für KI optimierten Rechenzentrums mit einer Leistung von 1 GW im Sturgeon County, Alberta. Meta gab bekannt, dass das Projekt eine Investition von mehr als 13 Milliarden CAD darstellt und das erste Rechenzentrum des Unternehmens in Kanada sowie sein 33. Rechenzentrum weltweit sein wird.[i]

     

     

    Abbildung 2. Danielle Smith, Premierministerin von Alberta, bei ihrer historischen Ankündigung in Bezug auf Meta

     

    „Die Ankündigung von Meta ist ein historischer Moment für Alberta und für den kanadischen Sektor der digitalen Infrastruktur“, erklärte Pete Medved, President und Chief Executive Officer von Global Power Solutions. „Ein Engagement dieser Größenordnung seitens eines der weltweit führenden Technologieunternehmen ist ein deutliches Signal dafür, dass sich Alberta zu einer global wettbewerbsfähigen Jurisdiktion für KI-Infrastruktur, Rechenzentren und die für deren Betrieb erforderlichen Energiesysteme entwickelt. Das Wachstum im Bereich KI und High-Performance Computing stellt beispiellose Anforderungen an die Energieinfrastruktur. Die Entwicklung von Rechenzentren ist nicht mehr nur eine Frage von Immobilien oder Technologie. Sie ist zunehmend eine Frage der Energieversorgung. Die Anmeldung von Global Power zur Teilnahme an der Data Centre West trägt unserer Überzeugung Rechnung, dass die Verfügbarkeit von Strom, die Robustheit des Stromnetzes, modulare Energiesysteme und eine disziplinierte Infrastrukturplanung für die nächste Wachstumsphase von Rechenzentren in Alberta und ganz Nordamerika von zentraler Bedeutung sein werden.“

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