Börsenstart Europa - 10.07. - MDAX stark +0,42 %

Der MDAX steht bei 31.986,62 PKT und gewinnt bisher +0,42 %. Top-Werte: Salzgitter +9,54 %, United Internet +3,80 %, Sartorius Vz. +3,36 % Flop-Werte: TKMS -3,87 %, Nordex -3,45 %, SUESS MicroTec -2,82 %

Der DAX bewegt sich bei 25.110,95 PKT und steigt um +0,02 %. Top-Werte: Deutsche Telekom +3,16 %, Heidelberg Materials +2,06 %, Fresenius +1,39 % Flop-Werte: Infineon Technologies -2,62 %, Siemens Energy -1,58 %, Rheinmetall -1,05 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:27) bei 3.827,78 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: United Internet +3,80 %, Sartorius Vz. +3,36 %, Carl Zeiss Meditec +3,32 %

Flop-Werte: Nordex -3,45 %, SMA Solar Technology -3,38 %, SUESS MicroTec -2,82 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:35) bei 6.270,13 PKT und fällt um -0,15 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +3,16 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,28 %, Mercedes-Benz Group +1,27 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -2,62 %, Siemens Energy -1,58 %, Schneider Electric -1,21 %

Der ATX steht bei 6.480,52 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.

Top-Werte: voestalpine +5,79 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,93 %, Wienerberger +1,22 %

Flop-Werte: PORR -2,96 %, STRABAG -1,70 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,14 %

Der SMI steht bei 14.256,96 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.

Top-Werte: Logitech International +1,81 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +1,40 %, Lonza Group +1,38 %

Flop-Werte: ABB -1,01 %, Kuehne + Nagel International -0,32 %, UBS Group -0,23 %

Der CAC 40 steht bei 8.328,11 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +4,24 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,52 %, Stellantis +1,44 %

Flop-Werte: Schneider Electric -1,21 %, Thales -1,13 %, LEGRAND -0,88 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.182,67 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,81 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,77 %, Sandvik +0,91 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,27 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,13 %, AstraZeneca -1,04 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.220,00 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,13 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,10 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,08 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,51 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,63 %, Coca-Cola HBC -0,61 %