AKTIE IM FOKUS
Bayer gefragt - Verbessert Bilanzstruktur mit Apollo-Deal
- Milliarden-Deal mit Apollo stärkt Bayer-Bilanz
- Aktien bei 51,68 Euro nahe Zwischenhoch nach US-Urteil
- Apollo bekommt Minderheitsanteil an LARC und 3,0 Mrd
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Milliarden-Deal mit dem Finanzinvestor Apollo zur Bilanzstärkung hat die Aktien von Bayer am Freitag angetrieben. Mit einem Kursplus von knapp zwei Prozent auf 51,68 Euro zählten sie zu den Favoriten im Dax . Damit nahmen sie wieder Kurs auf ihr jüngstes Zwischenhoch, auf das sie nach einem für Bayer positiven Urteil des obersten US-Gerichts in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten gestiegen waren, weil das Urteil Tausenden Klagen gegen Bayer die Grundlage entziehen dürfte. 2026 notieren die Aktien aktuell rund 40 Prozent im Plus.
Der Konzern aus Leverkusen ist in den USA seit Jahren mit einer milliardenteuren Klagewelle wegen angeblicher Krebsrisiken seiner glyphosathaltigen Unkrautvernichter konfrontiert. Allerdings schloss das Unternehmen im Februar einen Sammelvergleich, dessen Finanzierung durch eine milliardenschwere Kreditlinie gesichert wurde. Diese sollte dann über Anleihen sowie Instrumente refinanziert werden, die Ratingagenturen als eigenkapitalähnlich einstufen, hatte es damals geheißen.
Wie Bayer nun am Freitag bekannt gab, erhält Apollo eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer das Geschäft mit reversiblen Langzeit-Verhütungsmitteln (LARC) einbringt. Dadurch sichert sich Bayer den Angaben zufolge 3,0 Milliarden Euro Eigenkapital./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 51,24 auf Tradegate (10. Juli 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -5,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 50,04 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,75EUR. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -1,07 %/+22,68 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
....Eine Bayer-Sprecherin lehnte gegenüber MT Newswires eine Stellungnahme ab, wies jedoch darauf hin, dass die Zahl der offenen Multi-District-Litigation-Fälle (MDL) bei 200 liege und nicht bei 4.000.....
Mit dem SCOTUS Urteil und dem geplanten Vergleich sollten sich in naher Zukunft ja fast alle Klagen erledigt haben. Bayer hat jetzt alle Trümpfe in der Hand. Daher sehe ich die ausstehenden Klagen für Bayer und den Aktienkurs nicht als bedrohlich/belastend an.
Nicht vergessen , am 2.6 lagen wir unter 34 Euro - heute in der Spitze 20 Euro höher . Eine Verschnaufpause ohne neue , wirklich treibende news ist m. E. sehr wahrscheinlich . Wer nachlegen will , sollte etwas warten !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif