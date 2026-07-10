Bayer gefragt - Verbessert Bilanzstruktur mit Apollo-Deal

Wie Bayer nun am Freitag bekannt gab, erhält Apollo eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer das Geschäft mit reversiblen Langzeit-Verhütungsmitteln (LARC) einbringt. Dadurch sichert sich Bayer den Angaben zufolge 3,0 Milliarden Euro Eigenkapital./mis/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 51,24 auf Tradegate (10. Juli 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -5,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 50,04 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,75EUR. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -1,07 %/+22,68 % bedeutet.