Nahost-Spannungen treiben Diesel wieder über 2 Euro

Dem Ölpreis signalisiert wohl ewiger Friede im Nahen Osten und Russland.....





Ich glaube das Gegenteil ist der Fall, Russland befindet sich im Zerfall und damit auch die Energieinfrastruktur (durch das

warme Stillglegen durch die Ukraine).





Die Ukraine hatt es geschafft das die größte, modernste Raffenerie in Omsk nichts mehr produziert.

Damit würde die Verarbeitungskapazitäten von russ. Rohöl wohl signifikant sinken und damit die Bohrlöcher (des Rohöls) wohl

stillgelegt werden müssen.

Dann müssten diese mit großem technischem Aufwand wiederhergestellt werden respektive neue Wells gebohrt werden müssen.

Dazu ist Russland leider, durch die westlichen Sanktionen, offensichtlich nicht in der Lage.





Im Umkehrschluss heißt dies das Russlad jahrelang als Produzent ausfallen könnte respektive dann wäre die Frage ob

Russland in dieser Form noch so besteht oder es in viele Teilstaaten zerfällt.





Alles sind keine rosigen Aussichten für die Welt die auf billige Energie angewiesen ist insbesondere auf der

petrochemischen Seite also Kunststoffe, Aromaten usw...





Anzumerken wäre auch das hochwertige maritime Ziele warm stillgelegt wurden z.B. Tanker, wichtige Brücken, Fähren usw...