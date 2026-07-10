Von Batterien bis zur Verteidigung – die Sicherung der Graphitversorgung könnte zum ersten echten Härtetest der europäischen Rohstoffstrategie werden.

Die jüngste Ankündigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ein Gesetz zur Diversifizierung strategisch wichtiger Lieferketten vorzulegen, markiert einen weiteren wichtigen Schritt in Europas Bemühungen, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu verringern. Gemeinsam mit der Gründung der G7 Critical Minerals Alliance und vor dem Hintergrund chinesischer Exportbeschränkungen für kritische Rohstoffe verdeutlicht dieser Vorstoß einen grundlegenden Wandel der europäischen Industriepolitik: Die Resilienz von Lieferketten ist zu einer Frage der wirtschaftlichen und strategischen Sicherheit geworden.

Kaum ein Rohstoff verdeutlicht diese Herausforderung deutlicher als Graphit.

Über viele Jahre spielte Graphit in der europäischen Industriepolitik lediglich eine Nebenrolle. Der Rohstoff galt vor allem als unverzichtbarer Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien und stand im Schatten prominenterer kritischer Rohstoffe wie Lithium oder Seltenen Erden. Heute jedoch erkennen Politik und Industrie zunehmend, dass Graphit weit mehr als die Elektromobilität ermöglicht. Er ist ein unverzichtbarer Werkstoff für moderne Fertigungstechnologien, Luft- und Raumfahrt, Verteidigungssysteme, sichere Kommunikationsnetze sowie Energiespeicher – und rückt damit ins Zentrum der europäischen Industrie- und Sicherheitspolitik.

Dieser Perspektivwechsel spiegelt sich im Critical Raw Materials Act (CRMA) der Europäischen Union wider. Darin wird Graphit sowohl als „kritischer“ als auch als „strategischer“ Rohstoff eingestuft. Ziel der Verordnung ist es, Europas industrielle Resilienz zu stärken, indem heimische Förderung, Verarbeitung und Recycling ausgebaut sowie Partnerschaften mit verlässlichen internationalen Lieferanten intensiviert werden.

Die Herausforderung ist erheblich.

Europa importiert nahezu seinen gesamten Bedarf an natürlichem Graphit. Gleichzeitig dominiert China nicht nur den Abbau, sondern vor allem die Verarbeitung und Reinigung, die erforderlich sind, um batterietauglichen Graphit herzustellen. Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) wird Graphit in den kommenden Jahrzehnten zu den Rohstoffen mit dem stärksten Nachfragewachstum im Zuge der Energiewende gehören – vor allem aufgrund der weltweit steigenden Batterieproduktion. Chinas dominante Stellung entlang der gesamten Wertschöpfungskette hat Graphit damit von einer industriellen Ressource zu einer strategischen Herausforderung gemacht.

Dabei geht seine Bedeutung längst weit über Elektrofahrzeuge hinaus.

Moderne Verteidigungssysteme sind zunehmend auf Graphit und fortschrittliche Kohlenstoffmaterialien angewiesen – unter anderem für leichte Verbundwerkstoffe, Wärmemanagement, elektromagnetische Abschirmung, sichere Kommunikationssysteme und unbemannte Plattformen. Diese strategische Bedeutung wurde 2024 auch von der NATO unterstrichen. In ihrer Bewertung verteidigungsrelevanter Rohstoffe zählt Graphit zu den zwölf kritischsten Materialien des Bündnisses und stuft ihn in mehreren Risikokategorien als Rohstoff mit sehr hohem Versorgungsrisiko ein.

Die Botschaft ist eindeutig: Die Sicherung der Graphitversorgung ist heute ebenso wichtig für die Verteidigungsfähigkeit wie für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas.

Auch Brüssel zieht zunehmend entsprechende Konsequenzen.

Neben dem Critical Raw Materials Act arbeitet die Europäische Kommission an weiteren Maßnahmen, um Unternehmen stärker zur Diversifizierung ihrer Lieferketten zu bewegen. Von der Leyen betonte zuletzt, dass europäische Unternehmen ihre Abhängigkeit von China bislang zu langsam reduziert hätten. Gleichzeitig verwiesen die Staats- und Regierungschefs der EU auf das wachsende Handelsdefizit gegenüber China und die Notwendigkeit, strategische Lieferketten widerstandsfähiger zu gestalten.

In dieselbe Richtung weist die neu gegründete G7 Critical Minerals Alliance. Sie verdeutlicht die wachsende Erkenntnis, dass sichere Rohstoffversorgung nicht von einzelnen Staaten allein gewährleistet werden kann. Stattdessen koordinieren die westlichen Industrienationen zunehmend ihre Industriepolitik, Finanzierung und Investitionen, um belastbare Lieferketten mit vertrauenswürdigen Partnern aufzubauen.

Innerhalb dieser Strategie kommt Kanada eine zunehmend wichtige Rolle zu.

Mit seinem stabilen politischen Umfeld, transparenten regulatorischen Rahmenbedingungen und umfangreichen Vorkommen kritischer Rohstoffe hat sich Kanada als einer der wichtigsten strategischen Partner Europas positioniert. Die bereits 2021 geschlossene Strategische Partnerschaft zwischen Kanada und der Europäischen Union für Rohstoffe hat viele der heutigen geopolitischen Herausforderungen vorausgesehen und bildet die Grundlage für eine engere Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Exploration und Bergbau über Verarbeitung bis hin zum Recycling.

Doch die Erschließung alternativer Graphitquellen ist weit mehr als die Suche nach neuen Lagerstätten.

Am Ende entscheiden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen darüber, welche Projekte tatsächlich in Produktion gehen.

Viele Graphitprojekte außerhalb Chinas haben Schwierigkeiten, mit den etablierten chinesischen Produzenten zu konkurrieren. Niedrigere Erzgehalte bedeuten, dass größere Gesteinsmengen abgebaut, transportiert und verarbeitet werden müssen, was die Betriebskosten erheblich erhöht. Die Größe einer Lagerstätte allein reicht daher nicht aus. Erzgehalt, Metallurgie, Energieversorgung und Verarbeitungskapazitäten bestimmen letztlich, ob ein Projekt zu einem wettbewerbsfähigen und langfristig tragfähigen Lieferanten werden kann.

Genau aus diesem Grund rücken einige kanadische Projekte zunehmend in den Fokus.

Das Lac-Knife-Projekt von Focus Graphite in Québec gilt als die hochgradigste Graphitlagerstätte Nordamerikas mit abgeschlossener Machbarkeitsstudie. Gleichzeitig stellt die kürzlich aktualisierte Ressourcenschätzung des Projekts Lac Tétépisca die größte bekannte In-situ-Graphitressource Amerikas dar. Gemeinsam vereinen beide Projekte zwei Eigenschaften, die für Regierungen und Industrie gleichermaßen an Bedeutung gewinnen: hohe Erzgehalte und große Ressourcenbasis. In einem Markt, in dem die Wirtschaftlichkeit über den Erfolg alternativer Lieferketten entscheidet, könnten beide Faktoren wesentlich dazu beitragen, wettbewerbsfähige Graphitlieferungen außerhalb Chinas aufzubauen.

Der Bergbau allein löst jedoch nur einen Teil der Herausforderung.

Als größter Engpass westlicher Graphit-Lieferketten gilt heute die Verarbeitung. China dominiert nach wie vor die Reinigung und Weiterverarbeitung von Graphit. Neue Minen allein reichen daher nicht aus, um strategische Abhängigkeiten zu überwinden.

Vor diesem Hintergrund hat die kanadische Regierung 14,1 Millionen kanadische Dollar für die Entwicklung einer thermischen Graphitreinigungstechnologie bereitgestellt. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Verfahren ermöglicht die thermische Reinigung die Herstellung hochreinen Graphits, während gleichzeitig große und besonders wertvolle Graphitflocken erhalten bleiben – ein entscheidender Vorteil für Anwendungen in der Verteidigungsindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie bei Hochleistungswerkstoffen.

Auch die Strategie von Focus Graphite spiegelt diesen Wandel wider. Das Unternehmen entwickelt nicht nur seine Rohstoffprojekte weiter, sondern investiert zugleich in Verarbeitungstechnologien und fortschrittliche Graphitmaterialien. Damit folgt es einem breiteren Branchentrend, bei dem der langfristige Wert zunehmend durch integrierte Wertschöpfungsketten entsteht – von der Lagerstätte über die Reinigung bis hin zu hochwertigen industriellen Anwendungen.

Dennoch wird Europas Graphit-Herausforderung nicht kurzfristig gelöst werden können.

Neue Bergbauprojekte benötigen Kapital, Genehmigungen, Infrastruktur und die Unterstützung der betroffenen Gemeinden. Der Aufbau moderner Verarbeitungsanlagen erfordert erhebliche Investitionen und technologisches Know-how. Selbst unter optimistischen Annahmen wird Europa deshalb auch in den kommenden Jahren auf Graphitimporte angewiesen bleiben.

Die Lehre aus den jüngsten geopolitischen Krisen lautet, dass strategische Resilienz nicht erst in einer Krise aufgebaut werden kann.

Europas frühere Abhängigkeit von russischem Erdgas hat die Kosten einer zu starken Konzentration auf einzelne Lieferanten deutlich vor Augen geführt. Beim Graphit stellt sich heute eine vergleichbare Herausforderung: Die Verarbeitung ist hoch konzentriert, die geopolitischen Spannungen nehmen zu und die industrielle Abhängigkeit wächst stetig.

Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass Europa diesmal noch die Möglichkeit hat, seine Lieferketten zu diversifizieren, bevor aus einer wirtschaftlichen Verwundbarkeit eine strategische Krise wird.

Die eigentliche Debatte dreht sich deshalb längst nicht mehr um die Frage, ob Graphit ein strategischer Rohstoff ist. Diese Frage haben Brüssel, die NATO und die G7 bereits beantwortet.

Die entscheidende Herausforderung besteht vielmehr darin, wirtschaftlich tragfähige, diversifizierte und widerstandsfähige Lieferketten aufzubauen, die Europas industrielle und sicherheitspolitische Ziele dauerhaft unterstützen können. Wenn der Critical Raw Materials Act mehr sein soll als ein politisches Rahmenwerk, wird sein Erfolg daran gemessen werden, ob Europa seine strategischen Ambitionen tatsächlich in sichere Rohstoffversorgung umsetzen kann.

Graphit könnte dabei zum ersten echten Gradmesser dafür werden, ob Europas neue Industrie- und Rohstoffpolitik den Übergang von der Strategie zur Umsetzung schafft.

Quellen

https://www.euractiv.com/opinion/all-hands-on-deck-natural-and-synthet ...

https://www.canada.ca/en/campaign/critical-minerals-in-canada/our-crit ...

https://www.eib.org/en/press/all/2026-077-eib-and-canada-team-up-to-st ...

https://focusgraphite.com/wp-content/uploads/2021/07/Focus_Sellsheet_M ...

https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/finance/def-e ...

G7 sets up critical minerals alliance, platform to cut reliance on China | Reuters

EU shortlists tungsten, rare earths for first stockpile to curb reliance on China | Reuters

https://table.media/en/europe/news/von-der-leyen-we-want-to-help-compa ...

https://www.reuters.com/world/china/eu-propose-diversification-law-dri ...

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