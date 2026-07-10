🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Energie statt KI: SK Hynix und die letzten Zuckungen der KI-Blase!

    Gleichzeitig fallen aufgrund des übermäßigen Angebots von KI-Modellen und der heftigen Konkurrenz (auch aus China) die Preise

    Heute kommt der Börsengang von SK Hynix an der Wall Street - das sind vermutlich die letzten Zuckungen der KI-Blase! Warum? Weil wir derzeit eine Flut neuer KI-Modelle sehen - also ein inflationiertes Angebot an KI. Gleichzeitig fallen aufgrund des übermäßigen Angebots von KI-Modellen und der heftigen Konkurrenz (auch aus China) die Preise. Mit anderen Worten: man hat massiv in KI investiert, die Kosten steigen - aber gleichzeitig sinken die Preise für die KI-Produkte. Diese Mathematik kann nicht mehr lange funktionieren: Hohe Investitionen, steigende Kosten, absehbar weiter sinkender Ertrag. Das wird früher oder später auch Profiteure der KI-Euphorie wie SK Hynix treffen - nämlich wenn die Investitionen zurück gehen. Das Investment-Thema der nächste Monate und Jahr ist vielmehr Energie!

    InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools: 60%-Rabatt + 15% Fugi-Code (Werbung)
    https://www.investing-referral.com/fugi/

     

    Das Video "Energie statt KI: SK Hynix und die letzten Zuckungen der KI-Blase! " sehen Sie hier..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Energie statt KI: SK Hynix und die letzten Zuckungen der KI-Blase! Heute kommt der Börsengang von SK Hynix an der Wall Street - das sind vermutlich die letzten Zuckungen der KI-Blase! Warum? Weil wir derzeit eine Flut neuer KI-Modelle sehen - also ein inflationiertes Angebot an KI
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     