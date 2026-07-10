Heute kommt der Börsengang von SK Hynix an der Wall Street - das sind vermutlich die letzten Zuckungen der KI-Blase! Warum? Weil wir derzeit eine Flut neuer KI-Modelle sehen - also ein inflationiertes Angebot an KI. Gleichzeitig fallen aufgrund des übermäßigen Angebots von KI-Modellen und der heftigen Konkurrenz (auch aus China) die Preise. Mit anderen Worten: man hat massiv in KI investiert, die Kosten steigen - aber gleichzeitig sinken die Preise für die KI-Produkte. Diese Mathematik kann nicht mehr lange funktionieren: Hohe Investitionen, steigende Kosten, absehbar weiter sinkender Ertrag. Das wird früher oder später auch Profiteure der KI-Euphorie wie SK Hynix treffen - nämlich wenn die Investitionen zurück gehen. Das Investment-Thema der nächste Monate und Jahr ist vielmehr Energie!

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Das Video "Energie statt KI: SK Hynix und die letzten Zuckungen der KI-Blase! " sehen Sie hier..