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    Tradingchance

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    Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 210 Euro steigern kann.

    Nachdem die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) nach ihrem Hoch vom 14.1.26 bei 221,25 Euro bis Ende März auf bis zu 160 Euro nachgegeben hatte, konnte sich die Aktie in den vergangenen Wochen wieder kräftig erholen. Nach einem kurzfristigen Kurssprung über die Marke von 200 Euro wurde die Aktie im frühen Handel des 10.7.26 bei 195,90 Euro gehandelt.

    Vor der Veröffentlichung der Quartalzahlen bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem von 230 auf 240 Euro erhöhten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 210 Euro steigern kann.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 200 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 200 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN:  DE000PJ3U583, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 195,90 Euro mit 1,04 – 1,06 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs in spätestens einem Monat der Anstieg auf 210 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,57 Euro (+48 Prozent) befinden.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 180,749 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 180,749 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR1U3Y2, wurde beim Airbus-Kurs von 195,90 Euro mit 1,58 – 1,59 Euro taxiert.

    Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 210 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,92 Euro (+84 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 174,214 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 174,214 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA5EKC7, wurde beim Airbus-Kurs von 195,90 Euro mit 2,22 – 2,23 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg auf 210 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,57 Euro (+60 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg Hohes Kursziel
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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