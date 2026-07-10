HMS Bergbau AG stockt Anleihe 2025/2030 um 25 Mio. € auf – Erfolg
HMS Bergbau AG stärkt ihre Finanzbasis: Die 10,0%-Unternehmensanleihe 2025/2030 wird per Privatplatzierung auf 95 Mio. Euro erhöht, um das internationale Wachstum zu beschleunigen.
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- HMS Bergbau AG hat am 10.07.2026 ihre bestehende 10,0%-Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFTU1, WKN A4DFTU) per Privatplatzierung um 25 Mio. Euro auf nunmehr 95 Mio. Euro aufgestockt.
- Die Platzierung erfolgte bei institutionellen Investoren nahe dem aktuellen Börsenkurs.
- Mittelverwendung: Finanzierung weiterer Wachstumsmöglichkeiten im Rohstoffhandel, insbesondere Ausbau der Aktivitäten für Flüssigbrennstoffe und Schmierstoffe in China, Indien und der ASEAN-Region sowie Vorfinanzierung von Produktionsvolumina zur Absicherung langfristig profitabler Handelsvolumina (Kohle, Chromerze).
- Finanzprognose (bereits vor der Aufstockung abgegeben): Konzernumsatz soll von 1,22 Mrd. Euro auf 2 Mrd. Euro steigen; bereinigtes EBITDA von 23,1 Mio. Euro auf 35 Mio. Euro.
- Transaktionsbegleiter: Montega Markets GmbH (Sole Global Coordinator / Sole Lead Manager und Joint Bookrunner; als vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG) und B. Metzler seel. Sohn & Co. AG (Joint Bookrunner).
- Kurzprofil HMS: Führendes unabhängiges deutsches Rohstoffhandels- und Vermarktungsunternehmen mit globaler Präsenz (Kohle, Flüssigbrennstoffe, Erze, Zement) und wachsendem Engagement in der Rohstoffproduktion durch Beteiligungen.
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