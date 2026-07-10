Verband
Autostandort Deutschland braucht Reformen
- VDA fordert Reformen zum Schutz des Standorts
- Kosten und Bürokratie gefährden Wettbewerbsfähigkeit
- Technologievielfalt sichert tausende Arbeitsplätze
BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der tiefen Einschnitte bei VW und der schwierigen Marktlage deutscher Autobauer fordert der Verband der Automobilindustrie (VDA) von der Politik Reformen zum Schutz des Produktionsstandortes Deutschland. Die VW-Krise sei symptomatisch für etwas, auf das man seit Jahren hinweise, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller im ZDF-"Morgenmagazin".
"Die Transformation zur Elektromobilität kostet Arbeitsplätze, weil der Verbrennermotor sehr viel mehr Komponenten hatte. Da ist insbesondere die Zulieferindustrie betroffen", sagte Müller.
Zudem drohe nun wegen der hohen Kosten die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit des Standortes. "Unsere Kostenstruktur hier ist im Vergleich zu anderen Produktionsstandorten schon in Europa oftmals viel zu teuer. Und deshalb braucht es konsequente Reformen", sagte sie.
Müller: "Kostenrucksack" muss reformiert werden
Beim "Kostenrucksack", den man in Deutschland habe, gehe kein Weg an Reformen vorbei - das wisse die Politik auch schon lange, sagte Müller. Man müsse die Frage stellen, ob alles getan worden sei, um etwa mit Blick auf Energie- und Bürokratiekosten, Steuern, Abgaben und Umlagen wettbewerbsfähig zu sein.
Außerdem dürfe man sich nicht ausschließlich auf E-Autos fokussieren. "Es darf nicht nur eine Technologie auf dem Weg zur Klimaneutralität geben. Und deshalb muss Brüssel da handeln", sagte Müller. Überwiegend werde die Zukunft der Mobilität auch elektrisch sein, nur eben nicht vollständig.
Ergänzend müsse man auch etwa Plug-in-Hybride und Verbrenner mit erneuerbaren Kraftstoffen laufen lassen - dies könnte in Deutschland bis 2035 bis zu 50.000 Arbeitsplätze erhalten, sagte sie.
Kritiker sagen, dass VW und andere deutsche Autobauer den Weg hin zur E-Mobilität - vor allem im Vergleich zum Marktrivalen China - viel zu langsam und zaghaft gegangen seien. "Ich halte das wirklich für falsch. Wir sind das zweitgrößte Produktionsland für Elektromobilität", sagte Müller dazu./trs/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 59,06 auf Tradegate (10. Juli 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,84 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +24,79 %/+81,64 % bedeutet.
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Der Untergang der Bremer Vulkan-Werft
Erst die Schiffe nun die Autos
😇
Ich habe bereits viermal gekauft und werde alle 2 Euro Kursrückgang nachlegen. Irgendwann dreht die wieder...
Aber BMW war in den letzten Jahren schon immer ein guter Dividenden Auszahler.
Es läuft eigentlich nicht schlecht für BMW, zur Zeit.
Wundere mich über diesen aktuell niedrigen Aktienkurs.🙄😳🤔