Deutsche Telekom Aktie steigt auf 26,04€ - 10.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Deutsche Telekom. Sie steigt um +2,97 % auf 26,04€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Telekom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 26,04€, mit einem Plus von +2,97 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Deutsche Telekom in den letzten drei Monaten Verluste von -19,11 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -0,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,05 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Telekom -8,96 % verloren.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,35 % 1 Monat -9,05 % 3 Monate -19,11 % 1 Jahr -18,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 10.07.2026, 10:14 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der Deutschen Telekom vor dem Hintergrund von SpaceX/Starlink-Konkurrenz. Die Debatte dreht sich zudem um eine mögliche Transatlantik-Fusion, deren Synergien und Verschuldung kritisch gesehen werden. Charttechnisch wird eine Unterstützungszone um 21,50 Euro diskutiert, ebenso die Frage nach einem Dead-Cat-Bounce; Insiderkäufe des DT-Vorstands werden als Signal bewertet.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,88 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Kombination strategischer, längerfristiger Unsicherheiten habe der Aktie einen 30-prozentigen Kursrückgang gegenüber den Höchstständen im März …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. ORANGE notiert im Plus, mit +0,32 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,72 %. Telefonica legt um +1,88 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +10,91 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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