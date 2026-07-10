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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom Aktie steigt auf 26,04€ - 10.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Telekom Aktie bisher um +2,97 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie steigt auf 26,04€ - 10.07.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Deutsche Telekom. Sie steigt um +2,97 % auf 26,04. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Telekom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 26,04, mit einem Plus von +2,97 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Deutsche Telekom in den letzten drei Monaten Verluste von -19,11 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -0,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,05 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Telekom -8,96 % verloren.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,35 %
    1 Monat -9,05 %
    3 Monate -19,11 %
    1 Jahr -18,62 %
    Stand: 10.07.2026, 10:14 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der Deutschen Telekom vor dem Hintergrund von SpaceX/Starlink-Konkurrenz. Die Debatte dreht sich zudem um eine mögliche Transatlantik-Fusion, deren Synergien und Verschuldung kritisch gesehen werden. Charttechnisch wird eine Unterstützungszone um 21,50 Euro diskutiert, ebenso die Frage nach einem Dead-Cat-Bounce; Insiderkäufe des DT-Vorstands werden als Signal bewertet.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,88 Mrd. € wert.

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    JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Kombination strategischer, längerfristiger Unsicherheiten habe der Aktie einen 30-prozentigen Kursrückgang gegenüber den Höchstständen im März …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. ORANGE notiert im Plus, mit +0,32 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,72 %. Telefonica legt um +1,88 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +10,91 %.

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    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

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    +30,46 %
    +40,69 %
    +75,78 %
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    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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