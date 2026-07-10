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    AKTIE IM FOKUS

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    Redcare fallen weiter - Metzler dämpft aber Konkurrenzsorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Redcare Aktien fallen auf 60,10 Euro nach Korrektur
    • Chartausbruch bei 73,80 jetzt unter 200-Tage-Linie
    • Rossmann-Pläne erhöhen Druck auf Redcare Marke
    AKTIE IM FOKUS - Redcare fallen weiter - Metzler dämpft aber Konkurrenzsorgen
    Foto: jarmoluk - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare haben ihre Kurskorrektur am Freitag ausgeweitet und sind um 3,5 Prozent auf 60,10 Euro gefallen. Am Montag hatten die Papiere der Online-Apotheke mit 73,80 Euro noch einen Chartausbruch versucht, nun sind sie wieder unter ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie gelandet.

    Konkurrenzsorgen sind am Vortag nach einem Bericht der "Lebensmittel Zeitung" über Einstiegspläne von Rossmann in das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten wieder hochgekocht.

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    Aus Sicht von Felix Dennl vom Bankhaus Metzler unterstreicht dies aber vor allem, wie aussichtsreich der E-Rezept-Markt ist. Rossmann müsse viel lernen und investieren, um den Stand von Redcare zu erreichen, so der Experte. Rossmanns Stärke liege in der Präsenz vor Ort und dem alltäglichen Geschäft mit nicht-verschreibungspflichten Produkten. Bei rezeptpflichtigen Medikamenten seien andere Attribute gefragt wie Vertrauen, Verfügbarkeit und Expertise. Redcare habe mit seiner Marke Shop Apotheke Jahre gebraucht, um sich diesbezüglich zu etablieren./ag/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,06 % und einem Kurs von 61,45 auf Tradegate (10. Juli 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -11,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -1,32 %/+67,76 % bedeutet.





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