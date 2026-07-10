Redcare fallen weiter - Metzler dämpft aber Konkurrenzsorgen

Aus Sicht von Felix Dennl vom Bankhaus Metzler unterstreicht dies aber vor allem, wie aussichtsreich der E-Rezept-Markt ist. Rossmann müsse viel lernen und investieren, um den Stand von Redcare zu erreichen, so der Experte. Rossmanns Stärke liege in der Präsenz vor Ort und dem alltäglichen Geschäft mit nicht-verschreibungspflichten Produkten. Bei rezeptpflichtigen Medikamenten seien andere Attribute gefragt wie Vertrauen, Verfügbarkeit und Expertise. Redcare habe mit seiner Marke Shop Apotheke Jahre gebraucht, um sich diesbezüglich zu etablieren./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,06 % und einem Kurs von 61,45 auf Tradegate (10. Juli 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -11,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -1,32 %/+67,76 % bedeutet.