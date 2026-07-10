[Kissigs Nebenwerte-Analyse] Klöckner: Europas größter unabhängiger Stahl- und Metallhändler im Wandel zur digitalen Plattform
Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften von Traderfox bestellen möchte, gelangt hier zur Übersicht. Mehrwert für die Leser meines Blogs: Nach Erscheinen des Magazins darf ich meine Nebenwerte-Analysen dann auch hier veröffentlichen.
Artikel aus "Der Nebenwerte Investor" Ausgabe 14/2026 vom 02.07.2026
Aktien in dieser Ausgabe: Klöckner, PVA TePla, Verbio
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen