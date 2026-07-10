VINCORION SE: Umsatz im H1 2026 deutlich zugelegt, Jahresprognose bestätigt
Starkes Wachstum, bestätigte Prognose: Die vorläufigen Halbjahreszahlen 2026 zeigen deutliche Umsatzsprünge und untermauern den erfolgreichen Ramp-up des Konzerns.
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- Vorläufige Zahlen zum 30.06.2026 wurden in einer Insiderinformation am 10.07.2026 veröffentlicht.
- Konzernumsatz Q2 2026: 81,2 Mio. € (+44,5% gegenüber Q2 2025: 56,2 Mio. €).
- Konzernumsatz H1 2026: 150,2 Mio. € (+42,4% gegenüber H1 2025: 105,5 Mio. €).
- Umsatzanstieg ist vor allem auf erfolgreiche Ramp‑Up‑Maßnahmen zurückzuführen.
- Vorstand bestätigt Jahresprognose 2026: Konzernumsatz zwischen 280 Mio. € und 320 Mio. €.
- Vorstand bestätigt bereinigte EBIT‑Marge 2026: 18–19%; detaillierte H1‑Ergebnisse werden am 13.08.2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, H1 2026 Zwischenbericht, bei VINCORION ist am 13.08.2026.
Der Kurs von VINCORION lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,50 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.114,22PKT (+0,09 %).
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