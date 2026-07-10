VINCORION: H1 2026 Revenue Up Sharply, Full-Year Guidance Confirmed
Strong momentum continues in 2026, with sharp revenue growth, a successful ramp-up, and full-year guidance firmly reaffirmed.
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- Q2 2026 turnover: €81.2m, up 44.5% YoY from €56.2m
- H1 2026 turnover: €150.2m, up 42.4% YoY from €105.5m
- Growth mainly attributable to ramp-up measures
- Full-year 2026 guidance confirmed: revenue €280m–€320m; adjusted EBIT margin 18%–19%
- H1 2026 results to be published on 13 August 2026
- Inside information disclosed under Article 17 MAR (EU Regulation 596/2014) on 10 July 2026
The next important date, H1 2026 Interim Report Expanded: Interim report for the first half of 2026., at VINCORION is on 13.08.2026.
The price of VINCORION at the time of the news was 18,405EUR and was up +2,25 % compared with the previous day.
15 minutes after the article was published, the price was 18,500EUR this corresponds to a plus of +0,52 % since publication.
At this time, the index SDAX was at 18.115,89PKT (+0,10 %).
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