DAX stabil zum Wochenschluss, Stahlwerte gefragt – Öl fällt weiter, Gold schwach

Die US-Bank JPMorgan hat in der Nacht eine neue Studie zur europäischen Stahlbranche veröffentlicht und zeigt sich überraschend optimistisch. Analysten rechnen für das zweite Halbjahr mit steigenden Stahlpreisen in Europa, da politische Schutzmaßnahmen Wirkung zeigen. Die Aktie von Salzgitter wurde prompt von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft, und das Kursziel mehr als verdoppelt (von 31,40 auf 65,00 Euro). Die Aktie schnellt um 9,6 Prozent hoch und zieht auch Thyssenkrupp (+2,5 %) mit nach oben. Auch für den Branchenriesen ArcelorMittal gab es positivere Töne, die Titel steigen in Amsterdam um 5,1 Prozent. Das stützt den gesamten europäischen Stahl- und Rohstoffsektor heute.

Der DAX pendelt am Freitagvormittag um die Marke von 25.100 Punkten, ohne eine klare Richtung zu finden. Trotz der jüngsten Stabilisierung bleibt die Wochenbilanz negativ. Investoren verarbeiten weiterhin das volatile Auf und Ab, nachdem der DAX am Montag ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert hatte und im Zuge der Iran-Krise zeitweise auf 24.830 Zähler durchgesackt war. Der MDAX legt mit starken Stahlwerten zu. Die europäischen Märkte bieten ein insgesamt durchwachsenes Bild aus moderat nachgebenden beziehungsweise minimal steigenden Indizes.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Volkswagen (inklusive Audi) wird um 11:00 Uhr die weltweiten Absatzzahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr vorlegen.Analysten-Gespräche ("Pre-Close-Calls"): Sowohl Porsche als auch BMW halten heute Gespräche mit Analysten ab, um die Erwartungen vor den anstehenden Quartalsberichten zu kalibrieren. Das könnte den Autosektor im DAX heute noch bewegen.

Der Haupttreiber für die aktuelle Marktberuhigung ist das Wiedererwachen der Tech- und KI-Rallye, gepaart mit diplomatischer Hoffnung im Nahost-Konflikt. Obwohl es zu heftigen militärischen Konfrontationen im Persischen Golf kam, bestätigten US-Regierungsbeamte, dass Washington und Teheran weiterhin an technischen Gesprächen für eine diplomatische Lösung arbeiten. Das dämpft die Sorgen vor einer unkontrollierbaren Eskalation. Gleichzeitig nutzen Investoren die jüngsten Kursrücksetzer im Technologiesektor konsequent zum Einstieg ("Buy the Dip"), da die Fundamentaldaten und Gewinnprognosen der Unternehmen im KI-Umfeld nach wie vor exzellent ausfallen.

Die Wall Street legte am Donnerstag eine kräftige Erholung hin, die heute weltweit positiv ausstrahlt. Der Tech-Index Nasdaq Composite schloss 1,3 Prozent fester, der S&P 500 legte um 0,8 Prozent zu, und der Dow Jones verbuchte ein Plus von 0,3 Prozent. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung von starken US-Chipwerten. Diese positive Dynamik schwappte auf die asiatischen Handelsplätze am Freitag über, wo vor allem Technologie- und Halbleiteraktien ein regelrechtes Kursfeuerwerk abbrannten.

Asiatische Märkte

In Asien zeigten sich die Börsen zum Wochenausklang in glänzender Verfassung. Angeführt wurde die Rallye vom südkoreanischen Kospi, der um 2,5 Prozent nach oben schoss. Hier stand vor allem der Speicherchip-Riese SK Hynix im Rampenlicht, dessen Aktien vor dem mit Spannung erwarteten Nasdaq-Debüt am Freitag zulegen konnten; Konkurrent Samsung Electronics kletterte um 2,5 Prozent. In Tokio stieg der Nikkei 225 um 1,2 Prozent, wobei das Schwergewicht SoftBank Group um 10,7 Prozent nach oben schnellte und Halbleiterausrüster wie Tokyo Electron (+2,7 %) kräftig zulegten. Auch Hongkong präsentierte sich stark: Der Hang Seng Index kletterte um 0,6 Prozent und steuert auf seine beste Woche seit über einem Jahr zu. Der Shanghai Composite fiel um 1,0 Prozent zurück.

US-Indikationen

Nach den deutlichen Gewinnen im regulären Donnerstagshandel zeigen sich die US-Futures am Freitagmorgen ohne enheitliche Linie. Die Terminkontrakte auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 geben um rund 0,2 Prozent beziehungsweise 0,6 Prozent nach, während die Futures auf den Dow Jones um 0,2 Prozent zulegen. Der Fokus der US-Anleger richtet sich am Nachmittag auf den mit Spannung erwarteten Börsenstart von SK Hynix an der Nasdaq sowie auf frische Quartalszahlen der Fluggesellschaft Delta Air Lines, die Aufschluss über die Konsumstimmung im Reisesektor geben dürften.

Rohstoffe (Öl und Gold)

Die Ölpreise bauen am Freitag nach den heftigen Ausschlägen der Vortage ihre Verluste weiter aus. Ein Barrel der internationalen Sorte Brent verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 75,50 US-Dollar, während die US-Sorte WTI ebenfalls um 1,3 Prozent auf 71,34 US-Dollar fiel. Obwohl der Schiffsverkehr durch die kritische Straße von Hormus laut Analystendaten drastisch eingebrochen ist, verhindern die laufenden US-Iran-Gespräche einen erneuten Preissprung. Experten warnen jedoch, dass die historisch niedrigen globalen Lagerbestände die Preise langfristig stützen dürften.

Der sichere Hafen Gold konsolidierte auf hohem Niveau; Gold-Futures notierten mit einem Abschlag von 0,6 Prozent bei 4.116 US-Dollar je Unze.

Devisen

Am Devisenmarkt geriet der US-Dollar auf Wochensicht leicht unter Druck und verzeichnete den zweiten wöchentlichen Rückgang in Folge. Der Euro zeigte sich am Freitagmorgen stabil und notierte 0,1 Prozent höher bei 1,1440 US-Dollar. Für deutliche Bewegung in Asien sorgte die japanische Währung: Nach Äußerungen der japanischen Finanzministerin Satsuki Katayama, wonach staatliche Pensionsfonds verstärkt in heimische Vermögenswerte investieren sollten, legte der Yen um 0,4 Prozent auf ca. 161,70 Yen je US-Dollar zu.

Krypto (Bitcoin)

Die Erleichterung an den traditionellen Aktienmärkten erfasste am Freitag auch den Kryptomarkt. Bitcoin profitierte von der wiedererwachten Risikofreude der Anleger und kletterte um 1,6 Prozent auf 64.235 US-Dollar. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ether (ETH) legte um 2,1 Prozent auf 1.784 US-Dollar zu. Damit befreien sich die digitalen Assets vorerst aus der defensiven Haltung, die durch den Nahost-Konflikt ausgelöst worden war.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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