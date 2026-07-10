Smurfit Westrock Public Limited Company Aktienkurs sinkt weiter - -5,84 % - 10.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,84 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,89 %, geht es heute bei der Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Smurfit Westrock ist ein globaler Marktführer in der Verpackungsindustrie, bekannt für nachhaltige Lösungen und innovative Technologien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Smurfit Westrock Public Limited Company-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,43 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,31 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Smurfit Westrock Public Limited Company +14,59 % gewonnen.

Während Smurfit Westrock Public Limited Company deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %.

Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,45 % 1 Monat +5,31 % 3 Monate +4,43 % 1 Jahr -6,45 %

Informationen zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie

Stand: 10.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 524 Mio. Smurfit Westrock Public Limited Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,99 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.