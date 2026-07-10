BERENBERG stuft FIELMANN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann von 57 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Halbjahreszahlen lieferten weitere Belege für die erfolgreiche Internationalisierungs-Strategie der Optikerkette, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag. Die robusten Margen hätten die leicht enttäuschende Umsatzentwicklung kompensiert./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,13 % und einem Kurs von 40,65EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harrison Woodin-Lygo

Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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