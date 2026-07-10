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    Grammer AG: Q2 2026 deutlich über Vorjahr – Aktie klettert

    Starkes zweites Quartal 2026: Deutlich höheres operatives EBIT und steigende Umsätze unterstreichen die Wirksamkeit des TOP 10 Programms und stützen die Jahresprognose.

    Grammer AG: Q2 2026 deutlich über Vorjahr – Aktie klettert
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Operatives EBIT im zweiten Quartal 2026: rund 23,4 Mio. EUR (Q2 2025: 11,7 Mio. EUR); das EBIT wurde um positive Währungseffekte von ca. 2,3 Mio. EUR bereinigt.
    • Konzernumsatz im April–Juni 2026: ca. 499,5 Mio. EUR (Anstieg um ~33,2 Mio. EUR gegenüber Q2 2025: 466,3 Mio. EUR).
    • Ergebnisverbesserung im Q2 2026 wird insbesondere auf das TOP 10 Programm in der EMEA-Region zurückgeführt.
    • Operatives EBIT in H1 2026: rund 41,7 Mio. EUR (+17,2 % gegenüber H1 2025: 35,6 Mio. EUR), ebenfalls durch das TOP 10 Programm getragen.
    • Der Vorstand bestätigt die Gesamtjahresprognose aus dem Geschäftsbericht 2025: Konzernumsatz rund 1,9 Mrd. EUR; operatives EBIT rund 80 Mio. EUR.
    • Der Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 wird am 14. August 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Grammer ist am 14.08.2026.

    Der Kurs von Grammer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,9000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,14 % im Plus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,3000EUR das entspricht einem Plus von +4,49 % seit der Veröffentlichung.


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    ISIN:DE0005895403WKN:589540
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