Grammer AG Q2 2026 Earnings Surpass 2025, Sends Stock Higher
Strong momentum continues in 2026, with EBIT and revenues rising sharply, powered by the TOP 10 Program and underpinning an unchanged full-year outlook.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Q2 2026 operating EBIT around EUR 23.4 million, up from EUR 11.7 million in Q2 2025, with about EUR 2.3 million positive currency effects.
- Q2 2026 group revenue about EUR 499.5 million, up from EUR 466.3 million (approx. EUR 33.2 million increase), mainly driven by the TOP 10 Program in the EMEA region.
- H1 2026 operating EBIT approx. EUR 41.7 million, up 17.2% from H1 2025 (EUR 35.6 million), also driven by the TOP 10 Program.
- Full-year forecast unchanged: Group revenue around EUR 1.9 billion and operating EBIT around EUR 80 million.
- The half-year report for 2026 will be published on August 14, 2026.
- The disclosure is an inside information release under Article 17 MAR (EU Regulation 596/2014), dated July 10, 2026.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Grammer is on 14.08.2026.
The price of Grammer at the time of the news was 8,9750EUR and was up +1,99 % compared with the previous day.
8 minutes after the article was published, the price was 9,3000EUR this corresponds to a plus of +3,62 % since publication.
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