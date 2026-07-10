Ryanair-Aktie: Vom Seitwärtstrend zum Höhenflug mit weiterem Potenzial

Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 26,51 Euro (Stand 09.07.2026). Damit notiert die Ryanair-Aktie deutlich über dem Dreijahrestief von 13,925 Euro und hat sich seit diesem Tiefpunkt in der Spitze nahezu verdoppelt. Gegenüber dem Rekordstand von 30,25 Euro aus dem Januar 2026 ergibt sich jedoch noch ein Abschlag von rund 12 Prozent. Charttechnisch bewegt sich der Titel damit in der oberen Hälfte der Dreijahresspanne und konsolidiert unterhalb des Hochs, was auf eine intakte, aber reifere Aufwärtsbewegung hindeutet.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Ryanair Holdings einen klaren Übergang von einer breiten Seitwärtsphase hin zu einem ausgeprägten Aufwärtstrend. Zu Beginn der Datenreihe im Sommer 2023 notiert der Titel noch im Bereich um 16 bis 17 Euro und fällt im Herbst 2023 zeitweise bis in die Zone um 14 Euro zurück. Das markante Dreijahrestief wird im Juli 2024 bei 13,925 Euro erreicht. Von dort startet eine nachhaltige Trendwende: Schritt für Schritt arbeitet sich die Aktie nach oben, durchbricht im Laufe des Jahres 2025 mehrfach frühere Hochs und markiert im Januar 2026 bei 30,25 Euro ihr bisheriges Dreijahreshoch. Seitdem konsolidiert der Wert auf erhöhtem Niveau, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu verlassen.

200-Tage-Linie bestätigt den Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kurse aktuell im Bereich von grob 25 Euro und damit spürbar unter dem letzten Schlusskurs. Der Abstand des Kurses zur langfristigen Durchschnittslinie liegt damit bei rund 6 Prozent im positiven Terrain. Diese Konstellation signalisiert einen etablierten Aufwärtstrend, ohne dass der Wert bereits in eine überhitzte Zone vorgedrungen wäre. Solange die Aktie oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt und Rücksetzer in deren Nähe Käufer anziehen, bleibt das mittelfristige Bild konstruktiv. Ein Bruch dieser Marke nach unten würde hingegen auf eine Trendabkühlung oder beginnende Topbildung hindeuten.

Unterstützungen und Widerstände im Ryanair-Chart

Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Eine langfristig wichtige Basis bildet der Bereich um 14 Euro, der im Sommer 2024 mehrfach getestet wurde. Darüber hat sich im Verlauf des Aufwärtstrends eine breite Unterstützungszone zwischen 18 und 19 Euro herausgebildet, in der die Aktie Anfang 2025 wiederholt nach oben drehte. Jüngst hat sich zudem im Bereich 22,5 bis 23,5 Euro eine tragfähige Auffangzone etabliert, die bei Korrekturen als erste relevante Haltemarke fungiert. Auf der Oberseite trifft der Kurs zunächst im Bereich 27,5 bis 28 Euro auf Widerstand, wo die Aktie im Juni 2026 mehrfach ausgebremst wurde. Darüber wartet die Zone um 29,5 bis 30,25 Euro als zentrale Widerstandsregion und potenzielle Zielmarke eines erneuten Aufwärtsimpulses. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Band würde den langfristigen Aufwärtstrend bestätigen und neue Hochs ermöglichen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ryanair Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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