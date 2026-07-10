Rüstungsboom beschert Vincorion Umsatzsprung
- Umsatz im zweiten Quartal fast 45 Prozent höher
- Halbjahresumsatz 150,2 Millionen Euro ausgewiesen
- Börsengang zu 17 Euro und Star Capital blieb Mehrheit
WEDEL (dpa-AFX) - Der Rüstungszulieferer Vincorion profitierte weiterhin kräftig von den höheren Wehrausgaben westlicher Staaten. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um fast 45 Prozent auf 81,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Für das erste Halbjahr stünden damit 150,2 Millionen Euro Umsatz in den Büchern. Die Jahresziele bestätigte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen. Die Aktien legten auf die Nachrichten etwas zu auf 18,35 Euro.
Demnach erwartet der Vorstand für einen Konzernumsatz zwischen 280 und 320 Millionen Euro sowie eine um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern zwischen 18 und 19 Prozent. Die kompletten Halbjahreszahlen will Vincorion am 13. August veröffentlichen.
Vincorion war Ende März zu einem Ausgabepreis von 17 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Die Firma gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern Jenoptik , dann übernahm der britische Investor Star Capital das Unternehmen. Für die Briten war das ein gutes Timing, da die Nachfrage nach Rüstungsgütern rasant anstieg. Mit dem Börsengang machten sie Kasse, blieben in der Folge aber Hauptaktionär./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 18.113 auf Ariva Indikation (10. Juli 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -27,93 %/+16,80 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu VINCORION - VNC001 - DE000VNC0014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über VINCORION. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Also wenn die großen den Wert unter Ausgabekurs fallen lassen und nicht zugreifen, dann ist das mE schon ein Achtungszeichen
Ich habe heute bei 16,16 Euro meine zweite Tranche gekauft - klingt nach einem super Einstiegskurs, aber mein erster Kauf erfolgte zu 18,65, so dass ich nun mit einem Durchschnittskurs von 17,37 Euro am Erfolg teilhaben werde.
Die Zuteil von lächerlichen 10 Stück an die Privatanleger "10x17 = 170 Euro" war eine absolute Frechheit ...