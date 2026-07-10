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    Besonders beachtet!

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    Commerzbank Aktie legt zu - 10.07.2026

    Am 10.07.2026 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um +0,95 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Commerzbank Aktie legt zu - 10.07.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Wie hat sich die Commerzbank-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Commerzbank Aktie kann am heutigen Handelstag um +0,95 % auf 38,12 zulegen. Das sind +0,36  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +1,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 38,12, mit einem Plus von +0,95 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Commerzbank Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +10,49 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -0,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Commerzbank +5,34 % gewonnen.

    Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,45 %
    1 Monat +2,70 %
    3 Monate +10,49 %
    1 Jahr +26,08 %
    Stand: 10.07.2026, 10:41 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie im Zusammenhang mit Übernahme-Spekulationen durch UniCredit, nachbörslichen Kursdruck und technische sowie fundamentale Bewertungen. Die Debatte dreht sich um Abwärtsdrücke, Zielmarken wie 40 €, Timing für Ein- oder Ausstieg sowie Auswirkungen auf Dividende und Fundamentaldaten. Auch Risiken durch Derivate und Unsicherheiten bei Meldungen werden diskutiert.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,03 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,36 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -0,43 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,84 %. ING Group verliert -0,67 % UniCredit notiert im Plus, mit +0,94 %.

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    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    +0,98 %
    -0,45 %
    +2,70 %
    +10,49 %
    +26,08 %
    +268,62 %
    +561,58 %
    +552,99 %
    -58,58 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
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    Markt Bote
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