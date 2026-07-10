Fenster bricht - Ryanair-Maschine nach München kehrt um

"Sein Kopf und seine Schultern ragten aus dem zerbrochenen Fenster heraus", sagte eine weitere Augenzeugin im griechischen Rundfunk ERT. Andere Passagiere hätten den Mann zurückziehen können. In der Kabine fielen Sauerstoffmasken herab, wie auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerk zu sehen ist.

THESSALONIKI (dpa-AFX) - Eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Thessaloniki nach München ist nach einem Zwischenfall kurz nach dem Start zum Flughafen zurückgekehrt. Während des Fluges sei ein Knall zu hören gewesen, dann sei eine Fensterscheibe zerbrochen, sagte eine Passagierin der Deutschen Presse-Agentur. Mitreisende hätten den neben der beschädigten Scheibe sitzenden Passagier festgehalten.

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Der Pilot habe daraufhin den Flug abgebrochen und sei zum Flughafen Thessaloniki zurückgekehrt, berichtete die Passagierin. Der Rückflug habe nach dem Zwischenfall noch etwa 20 Minuten gedauert.

Der Passagier, der neben der beschädigten Scheibe gesessen haben soll, sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Thessaloniki gebracht worden, berichtete der griechische Rundfunk. Den Informationen zufolge stammt der Mann aus Serbien.

Eine offizielle Stellungnahme von Ryanair oder den zuständigen Behörden zu dem Vorfall lag zunächst nicht vor. Ermittlungen seien aufgenommen worden, berichtete ERT./tt/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 27,39 auf Tradegate (10. Juli 2026, 10:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -3,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,18 %. Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 28,47 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +2,34 %/+20,61 % bedeutet.





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