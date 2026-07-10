🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology

    250 Milliarden für KI-Speicher

    1181 Aufrufe 1181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Micron greift jetzt richtig an

    Micron investiert 250 Milliarden US-Dollar in neue US-Werke. Die Aktie läuft heiß. Die Bank of America sieht sie weiter fliegen.

    Für Sie zusammengefasst
    250 Milliarden für KI-Speicher - Micron greift jetzt richtig an
    Foto: Dall-E

    Micron Technology will seine Investitionen in neue Werke in den Vereinigten Staaten auf 250 Milliarden US-Dollar erhöhen. Damit reagiert der Speicherchip-Hersteller auf die starke Nachfrage durch den weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz.

    Die neue Summe liegt 50 Milliarden US-Dollar über der bisherigen Zusage. Das Geld soll in Projekte in New York, Idaho und Virginia fließen. Die Investitionen laufen bis 2035. Micron will in zehn Jahren 40 Prozent seiner Speicherprodukte für dynamischen Direktzugriffsspeicher in den Vereinigten Staaten herstellen. Die Aktie reagierte stark. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple!
    Short
    355,64€
    Basispreis
    3,57
    Ask
    × 7,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    274,22€
    Basispreis
    3,72
    Ask
    × 7,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Micron Technology

    +4,33 %
    +0,75 %
    +11,14 %
    +135,44 %
    +704,63 %
    +1.484,80 %
    +1.157,94 %
    +7.736,23 %
    +2.578,47 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020
    Micron Technology direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Vorstandschef Sanjay Mehrotra sagte bei einer Veranstaltung im Bundesstaat New York, die Investition werde mehr als 90.000 Arbeitsplätze schaffen. Sie solle zudem helfen, wichtige Zukunftstechnologien direkt in den Vereinigten Staaten zu entwickeln.

    Micron profitiert vom Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Hochleistungsprozessoren in Rechenzentren brauchen große Mengen Speicher. Dadurch sind Speicherchips weltweit knapp geworden. Betroffen sind auch Unterhaltungselektronik und Autobauer.

    Apple erhöhte zuletzt die Preise für Macs, iPads, Heimgeräte und die Vision Pro, um höhere Speicherkosten auszugleichen. Der Konzern prüfte sogar den politisch heiklen Kauf von Speicherprodukten chinesischer Anbieter, die vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten auf eine schwarze Liste gesetzt wurden.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31. Juli 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Politik unterstützt Ausbau

    An der Veranstaltung nahe Syracuse nahm unter anderem US-Handelsminister Howard Lutnick teil. Er sagte, starke Unternehmen investierten derzeit massiv in Amerika. Micron stehe dabei ganz oben auf der Liste.

    Micron folgt damit auf große Ausbaupläne der südkoreanischen Rivalen Samsung Electronics und SK Hynix. Beide wollen in den kommenden Jahren zusammen 880 Milliarden US-Dollar in zusätzliche Kapazitäten investieren. SK Hynix ging zudem in den Vereinigten Staaten an die Börse – erfolgreich.

    Zusätzlich steckt Micron drei Milliarden US-Dollar in heimische Lieferketten. Dazu gehören 500 Millionen US-Dollar für GlobalWafers aus Taiwan. Die beiden Unternehmen schlossen eine zehnjährige Vereinbarung für Siliziumwafer. Sie soll Micron langfristig Zugang zu wichtigen Vorprodukten sichern.

    Die Bank of America bleibt bullish für die Aktie. Analyst Vivek Arya bekräftigte seine Kaufempfehlung. Er erwartet, dass große Technologieunternehmen im Jahr 2027 rund 1,5 Billionen US-Dollar für globale Cloud- und KI-Infrastruktur ausgeben. Speicherkomponenten dürften 35 bis 40 Prozent dieser Ausgaben ausmachen.

    Arya sieht Micron vor Neubewertung

    Der Markt unterschätze langfristige Verträge und besser planbare Preise. Speicher entwickle sich von einem zyklischen Rohstoff zu einem strategischen Baustein der künstlichen Intelligenz. Sein Kursziel für Micron liegt bei 1.550 US-Dollar.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    250 Milliarden für KI-Speicher Micron greift jetzt richtig an Micron investiert 250 Milliarden US-Dollar in neue US-Werke. Die Aktie läuft heiß. Die Bank of America sieht sie weiter fliegen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     