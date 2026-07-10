Micron greift jetzt richtig an

Die neue Summe liegt 50 Milliarden US-Dollar über der bisherigen Zusage. Das Geld soll in Projekte in New York, Idaho und Virginia fließen. Die Investitionen laufen bis 2035. Micron will in zehn Jahren 40 Prozent seiner Speicherprodukte für dynamischen Direktzugriffsspeicher in den Vereinigten Staaten herstellen. Die Aktie reagierte stark.

Micron Technology will seine Investitionen in neue Werke in den Vereinigten Staaten auf 250 Milliarden US-Dollar erhöhen. Damit reagiert der Speicherchip-Hersteller auf die starke Nachfrage durch den weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vorstandschef Sanjay Mehrotra sagte bei einer Veranstaltung im Bundesstaat New York, die Investition werde mehr als 90.000 Arbeitsplätze schaffen. Sie solle zudem helfen, wichtige Zukunftstechnologien direkt in den Vereinigten Staaten zu entwickeln.

Micron profitiert vom Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Hochleistungsprozessoren in Rechenzentren brauchen große Mengen Speicher. Dadurch sind Speicherchips weltweit knapp geworden. Betroffen sind auch Unterhaltungselektronik und Autobauer.

Apple erhöhte zuletzt die Preise für Macs, iPads, Heimgeräte und die Vision Pro, um höhere Speicherkosten auszugleichen. Der Konzern prüfte sogar den politisch heiklen Kauf von Speicherprodukten chinesischer Anbieter, die vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten auf eine schwarze Liste gesetzt wurden.

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Politik unterstützt Ausbau

An der Veranstaltung nahe Syracuse nahm unter anderem US-Handelsminister Howard Lutnick teil. Er sagte, starke Unternehmen investierten derzeit massiv in Amerika. Micron stehe dabei ganz oben auf der Liste.

Micron folgt damit auf große Ausbaupläne der südkoreanischen Rivalen Samsung Electronics und SK Hynix. Beide wollen in den kommenden Jahren zusammen 880 Milliarden US-Dollar in zusätzliche Kapazitäten investieren. SK Hynix ging zudem in den Vereinigten Staaten an die Börse – erfolgreich.

Zusätzlich steckt Micron drei Milliarden US-Dollar in heimische Lieferketten. Dazu gehören 500 Millionen US-Dollar für GlobalWafers aus Taiwan. Die beiden Unternehmen schlossen eine zehnjährige Vereinbarung für Siliziumwafer. Sie soll Micron langfristig Zugang zu wichtigen Vorprodukten sichern.

Die Bank of America bleibt bullish für die Aktie. Analyst Vivek Arya bekräftigte seine Kaufempfehlung. Er erwartet, dass große Technologieunternehmen im Jahr 2027 rund 1,5 Billionen US-Dollar für globale Cloud- und KI-Infrastruktur ausgeben. Speicherkomponenten dürften 35 bis 40 Prozent dieser Ausgaben ausmachen.

Arya sieht Micron vor Neubewertung

Der Markt unterschätze langfristige Verträge und besser planbare Preise. Speicher entwickle sich von einem zyklischen Rohstoff zu einem strategischen Baustein der künstlichen Intelligenz. Sein Kursziel für Micron liegt bei 1.550 US-Dollar.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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