Amerikas Reiche kaufen weiter – der Rest kämpft mit Miete und Zinsen

Diese Asymmetrie erklärt, warum die Konjunkturdaten robuster aussehen können, als sich die Lage für viele Haushalte anfühlt. Bei den unteren 10 Prozent entfallen 63 Prozent der Ausgaben auf Energie, Lebensmittel, Wohnen und Gesundheit. Bei den oberen 10 Prozent sind es nur 31 Prozent. Wer mehr verdient oder Vermögen am Aktienmarkt aufgebaut hat, kann Preisschocks, höhere Mieten und steigende Kreditkosten leichter abfedern. Haushalte mit geringeren Einkommen haben dagegen deutlich weniger Spielraum, wenn Benzin, Miete oder Schuldendienst teurer werden. Die BofA bringt die Spaltung auf die Formel: "Reflation für höhere Einkommen, Stagflation für niedrigere Einkommen."

Die US-Wirtschaft wirkt auf den ersten Blick stabil, doch unter der Oberfläche wächst die Spaltung. Ökonomen der Bank of America zeigen in einer Analyse, wie stark der Konsum inzwischen von wohlhabenden Haushalten getragen wird. Besonders deutlich wird das bei den frei verfügbaren Ausgaben, also ohne Grundbedürfnisse wie Wohnen, Energie, Gesundheitsversorgung und Lebensmittel: Die obersten 10 Prozent der Haushalte geben dort fast so viel aus wie die unteren 70 Prozent zusammen. Beim Gesamtkonsum ist die Kluft weniger extrem, doch auch hier stehen die reichsten 10 Prozent für 23 Prozent der Ausgaben.

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Auch der Arbeitsmarktbericht für Juni passt in dieses Bild. Die US-Wirtschaft schuf nur 57.000 neue Stellen, während die Zahlen für April und Mai nach unten korrigiert wurden. Besonders konsumabhängige Bereiche gerieten unter Druck. In Freizeit und Gastgewerbe gingen 61.000 Jobs verloren, im Einzelhandel weitere 7.500. Gleichzeitig wuchsen besser bezahlte Bereiche wie professionelle und unternehmensnahe Dienstleistungen weiter. Damit verstärkt sich der Eindruck einer K-förmigen Wirtschaft: Oben laufen Einkommen, Vermögen und Ausgaben weiter, unten drücken Inflation, Zinsen und schwächere Arbeitsstunden.

Die Kreditkartendaten der BofA zeigen dieselbe Richtung. Die Ausgaben der einkommensstarken Haushalte steigen schneller als die der unteren Einkommensgruppen, besonders an der Spitze. Die obersten 1 Prozent legten zuletzt um 9 Prozent zu. "Die Konsumenten sind nicht durchweg robust", schlussfolgerte die BofA, "und die stärksten Haushalte sind einfach stark genug, um die Gesamtdaten weiterhin gesund aussehen zu lassen".

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Für Anleger ist das brisant, weil der S&P 500 nur knapp unter seinem Rekordhoch notiert und die Konsumstärke ein wichtiger Stützpfeiler der Rallye bleibt. Doch wenn vor allem die Reichen die Daten tragen, kann die Oberfläche täuschen. Die BofA erwartet trotz schwächerer Arbeitsmarktsignale weiter hartnäckige Inflation und hält drei Zinserhöhungen ab September für möglich. Damit droht genau den Haushalten zusätzlicher Druck, die ohnehin kaum noch Luft haben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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