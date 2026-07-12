🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    34 Prozent angreifbar

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin: 470 Milliarden US-Dollar könnten Ziel von Quantenhackern werden

    Das Quantenrisiko ist nicht neu. Neu ist die Dimension: Laut Galaxy Digital könnten langfristig Bitcoin im Wert von bis zu 470 Milliarden US-Dollar Ziel solcher Angriffe werden.

    Für Sie zusammengefasst
    34 Prozent angreifbar - Bitcoin: 470 Milliarden US-Dollar könnten Ziel von Quantenhackern werden
    Foto: DALL*E

    Eine Bloomberg-Analyse rückt eine alte Bitcoin-Sorge zurück in den Fokus: Quantencomputer könnten eines Tages die Verschlüsselung knacken, auf der der Schutz digitaler Vermögenswerte beruht. Noch gibt es keine Hinweise darauf, dass heutige Quantencomputer bereits stark genug sind, um Bitcoin tatsächlich anzugreifen. Doch jüngste Forschungsfortschritte lassen die Debatte wieder lauter werden: Eine Google-Studie kam zu dem Schluss, dass weniger Quanten-Rechenleistung nötig sein könnte als lange angenommen, um Teile der Kryptografie hinter Bitcoin und anderen digitalen Assets zu brechen.

    Das Risiko liegt im Grundprinzip der Kryptowährungen. Wer Bitcoin besitzt, weist dieses Eigentum über einen privaten digitalen Schlüssel nach. Aus einem öffentlichen Schlüssel könnte ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer theoretisch den privaten Schlüssel ableiten und damit Coins stehlen. Besonders anfällig wären ältere Bitcoin-Adressen, bei denen öffentliche Schlüssel leichter sichtbar oder durch Wiederverwendung zugänglich sind. Neuere Adressformate gelten zwar als deutlich sicherer, doch auch sie wären bei sehr weit entwickelten Quantencomputern nicht zwangsläufig dauerhaft geschützt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)!
    Long
    90,05€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 12,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    99,19€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 12,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders heikel ist das Zeitfenster während einer Transaktion. Bei Bitcoin dauert es rund zehn Minuten, bis eine neue Transaktion verifiziert ist. Zu Beginn dieses Prozesses wird der öffentliche Schlüssel sichtbar. Ein Angreifer mit einem extrem leistungsfähigen Quantencomputer könnte versuchen, in dieser Phase den privaten Schlüssel zu berechnen und die betroffenen Bitcoin umzuleiten. Deloitte warnte, in einem solchen Fall wäre die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain "grundlegend untergraben".

    Das potenzielle Risiko ist enorm. Eine Untersuchung von Galaxy Digital kommt zu dem Ergebnis, dass Bitcoin im Wert von bis zu rund 412 Milliarden Euro, umgerechnet 470 Milliarden US-Dollar, langfristig Ziel von Quantenangriffen werden könnten. Das entspräche etwa 34 Prozent der gesamten im Umlauf befindlichen Menge. Für Bitcoin wäre das nicht nur ein technisches Problem, sondern ein Vertrauensschock. Anders als bei Banken gibt es keine zentrale Stelle, die gestohlene Coins einfrieren oder erstatten könnte.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Die Branche reagiert bereits. Coinbase hat einen Beirat eingerichtet, um die Folgen von Quantencomputing für Blockchains zu untersuchen. Michael Saylor, dessen Unternehmen Strategy mehr als 50 Milliarden US-Dollar in Bitcoin hält, arbeitet ebenfalls an einem Programm zum Umgang mit Quantenrisiken. Ein quantensicheres Bitcoin-System gilt zwar als technisch möglich, wäre aber aufwendig, teuer und politisch schwierig. Entwickler, Miner und Nutzer müssten sich weltweit auf ein Upgrade einigen. Genau das ist bei Bitcoin traditionell schwer. Sollte die Angst vor Quantenhacks wachsen, könnte aus einem Zukunftsrisiko schnell ein akutes Problem für den Bitcoin-Kurs werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    34 Prozent angreifbar Bitcoin: 470 Milliarden US-Dollar könnten Ziel von Quantenhackern werden Das Quantenrisiko ist nicht neu. Neu ist die Dimension: Laut Galaxy Digital könnten langfristig Bitcoin im Wert von bis zu 470 Milliarden US-Dollar Ziel solcher Angriffe werden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     