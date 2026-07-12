Bitcoin: 470 Milliarden US-Dollar könnten Ziel von Quantenhackern werden

Das Risiko liegt im Grundprinzip der Kryptowährungen. Wer Bitcoin besitzt, weist dieses Eigentum über einen privaten digitalen Schlüssel nach. Aus einem öffentlichen Schlüssel könnte ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer theoretisch den privaten Schlüssel ableiten und damit Coins stehlen. Besonders anfällig wären ältere Bitcoin-Adressen, bei denen öffentliche Schlüssel leichter sichtbar oder durch Wiederverwendung zugänglich sind. Neuere Adressformate gelten zwar als deutlich sicherer, doch auch sie wären bei sehr weit entwickelten Quantencomputern nicht zwangsläufig dauerhaft geschützt.

Eine Bloomberg-Analyse rückt eine alte Bitcoin-Sorge zurück in den Fokus: Quantencomputer könnten eines Tages die Verschlüsselung knacken, auf der der Schutz digitaler Vermögenswerte beruht. Noch gibt es keine Hinweise darauf, dass heutige Quantencomputer bereits stark genug sind, um Bitcoin tatsächlich anzugreifen. Doch jüngste Forschungsfortschritte lassen die Debatte wieder lauter werden: Eine Google-Studie kam zu dem Schluss, dass weniger Quanten-Rechenleistung nötig sein könnte als lange angenommen, um Teile der Kryptografie hinter Bitcoin und anderen digitalen Assets zu brechen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders heikel ist das Zeitfenster während einer Transaktion. Bei Bitcoin dauert es rund zehn Minuten, bis eine neue Transaktion verifiziert ist. Zu Beginn dieses Prozesses wird der öffentliche Schlüssel sichtbar. Ein Angreifer mit einem extrem leistungsfähigen Quantencomputer könnte versuchen, in dieser Phase den privaten Schlüssel zu berechnen und die betroffenen Bitcoin umzuleiten. Deloitte warnte, in einem solchen Fall wäre die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain "grundlegend untergraben".

Das potenzielle Risiko ist enorm. Eine Untersuchung von Galaxy Digital kommt zu dem Ergebnis, dass Bitcoin im Wert von bis zu rund 412 Milliarden Euro, umgerechnet 470 Milliarden US-Dollar, langfristig Ziel von Quantenangriffen werden könnten. Das entspräche etwa 34 Prozent der gesamten im Umlauf befindlichen Menge. Für Bitcoin wäre das nicht nur ein technisches Problem, sondern ein Vertrauensschock. Anders als bei Banken gibt es keine zentrale Stelle, die gestohlene Coins einfrieren oder erstatten könnte.

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Die Branche reagiert bereits. Coinbase hat einen Beirat eingerichtet, um die Folgen von Quantencomputing für Blockchains zu untersuchen. Michael Saylor, dessen Unternehmen Strategy mehr als 50 Milliarden US-Dollar in Bitcoin hält, arbeitet ebenfalls an einem Programm zum Umgang mit Quantenrisiken. Ein quantensicheres Bitcoin-System gilt zwar als technisch möglich, wäre aber aufwendig, teuer und politisch schwierig. Entwickler, Miner und Nutzer müssten sich weltweit auf ein Upgrade einigen. Genau das ist bei Bitcoin traditionell schwer. Sollte die Angst vor Quantenhacks wachsen, könnte aus einem Zukunftsrisiko schnell ein akutes Problem für den Bitcoin-Kurs werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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