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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt Ziel für Deutsche Bank auf 35 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Kursziel Deutsche Bank auf 35
    • Einstufung auf Neutral belassen trotz Senkung
    • Gewinnschätzung 2026 um 4 Prozent gekürzt wegen Kosten
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Ziel für Deutsche Bank auf 35 Euro - 'Neutral'
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,75 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam kappte seine Gewinnschätzung für das Jahr 2026 am Donnerstagnachmittag um vier Prozent. Er macht dafür in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vor allem höhere Ausgaben und Kreditkosten verantwortlich./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 15:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 31,16 auf Tradegate (10. Juli 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,59 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +2,60 %/+31,45 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 35 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00, was eine Steigerung von +12,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Einschätzung der Deutschen Bank als unterbewertet (Marktkapitalisierung ~60 Mrd., Ziel ~75 Mrd. / ca. 40 €), Diskussion technischer Marken (Ausbruch über 30 €, nächstes Ziel/Hürde 34 €) sowie jüngste Kursgewinne (+5–6%). Es wird auch auf frühere Kurse über 100 € und Kapitalerhöhungen als Ursache für den Absturz verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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