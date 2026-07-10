ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Deutsche Bank auf 35 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Kursziel Deutsche Bank auf 35
- Einstufung auf Neutral belassen trotz Senkung
- Gewinnschätzung 2026 um 4 Prozent gekürzt wegen Kosten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,75 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam kappte seine Gewinnschätzung für das Jahr 2026 am Donnerstagnachmittag um vier Prozent. Er macht dafür in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vor allem höhere Ausgaben und Kreditkosten verantwortlich./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 15:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 31,16 auf Tradegate (10. Juli 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,59 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +2,60 %/+31,45 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 35 Euro
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Das Amundi un 0,xx Stimmrechtanteile erhöht hat ist so ziemlich egal. Bis Ende 2026 marschiert die Aktie bis Richtung 40 Euro....sofern bis dahin nichts gravierendes, wie neuer Krieg. UsA Pleite etc , passiert ...
Der PK3CUJ ist ja ziemlich konservativ und hat knockout bei 23,05 € ; glaube nicht das es in absehbarer Zeit soweit runter geht, da müssten echt schon Horrornachrichten kommen. Sehe die Dt. Bank eher bald wieder über 30 € . Banken sind heute in Euphorie.....der heutige Börsengang von Space X beschert den Konsortialbanken über 1 Mrd. Gebühren , den Großteil räumen die US Banken ab, aber für die Deutsche sollten auch noch 2-stellige Mio. eingefahren werden.