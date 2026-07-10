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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies - Aktie zeigt Schwäche - 10.07.2026

    Am 10.07.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um -2,56 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies - Aktie zeigt Schwäche - 10.07.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Wie hat sich die Infineon Technologies-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die Infineon Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,56 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,34 %, geht es heute bei der Infineon Technologies Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Obwohl die Infineon Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +73,97 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -3,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,83 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +96,42 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,59 %
    1 Monat -1,83 %
    3 Monate +73,97 %
    1 Jahr +94,82 %
    Stand: 10.07.2026, 10:56 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineon-Aktie: Die Diskussion fokussiert Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentals gegenüber charttechnischen Perspektiven. Konsolidierung wird teils als normaler Kursverlauf gesehen, doch Abstand zu Fundamentaldaten wird als Risiko gesehen. Die 50‑Tage-Linie gilt als Abwärtssignal-Indikator; einige verweisen auf potenzielle Einstiegsbereiche um 40–45 EUR. Ein ITC-Patententscheid wird diskutiert, da er Fundamentals stärken könnte.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,49 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 10.07. - MDAX stark +0,42 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Das könnte die Wende sein


    Kommt die Rettung? Nach dem Rutsch unter die 50-Tage-Linie hat die Infineon Aktie am Mittwoch ihre Unterstützung bei 67,70/68,74 Euro bestätigt und sich gestern spürbar erholt. Dabei gelang der Rebreak über die 50-Tage-Linie. Besonders auffällig …

    Verhaltener Handelsauftakt erwartet


    Nach der Vortageserholung dürfte der deutsche Aktienmarkt zum Wochenschluss eine Atempause einlegen. Die Vorgaben sind durchwachsen angesichts erholter Aktienmärkte in Asien bei andererseits wieder etwas höheren Ölpreisen. Der X-Dax signalisierte …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,03 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -0,32 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,02 %. ON Semiconductor verliert -0,82 % NIO notiert im Plus, mit +1,31 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    -2,21 %
    -3,59 %
    -1,83 %
    +73,97 %
    +94,82 %
    +108,29 %
    +123,39 %
    +476,28 %
    +1,92 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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