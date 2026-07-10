Rheinmetall Aktie heute im Minus (995,70€) - 10.07.2026

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 995,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,63 % nachgegeben, was einem Verlust von -16,50 € entspricht. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,81 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,63 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -34,44 % hinzunehmen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -35,09 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,26 % 1 Monat -15,72 % 3 Monate -34,44 % 1 Jahr -45,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 10.07.2026, 10:56 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Rheinmetalls Kursentwicklung und Bewertung: Trotz Großaufträgen (Kuwait MASS) und hohem Auftragsbestand reagiert der Kurs kaum; um die 1.000 € pendelt er, mit teils Gap-Downs. Technische Indikatoren wirken neutral, Short-Positionen werden diskutiert. Einige sehen Zielmarken um 1.150 € und hoffen auf eine Umsatz-/Q2-Überraschung.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,70 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Rheinmetall-Aktie hat einen erheblichen Teil ihres vorherigen Kursanstiegs wieder abgegeben. Welche charttechnischen Marken prägen derzeit das Bild?

Die Rheinmetall-Aktie hat einen erheblichen Teil ihres vorherigen Kursanstiegs wieder abgegeben. Welche charttechnischen Marken prägen derzeit das Bild?

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,69 %. Thales notiert im Minus, mit -1,59 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,49 %. Lockheed Martin legt um +0,35 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,24 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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